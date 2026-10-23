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מפלגת 'הקהל' פורשת מהמירוץ לכנסת

ההחלטה התקבלה בישיבה שנמשכה עד שעות הלילה המאוחרות • בכיר במפלגה: "הפרישה נובעת מתוך אחריות לגוש כולו" • המפלגה לא נספרה בסקרים

שלמה אלבוים (צילום: ארכיון)

מפלגת הקהל הודיעה אמש (ה') על החלטה לפרוש מהמירוץ לכנסת ולא להתמודד בבחירות הקרובות. ההחלטה התקבלה בישיבה של הנהגת המפלגה שנמשכה עד שעות הלילה המאוחרות, ובה נשקלו שיקולים פוליטיים שונים.

בכיר במפלגה הסביר את ההחלטה: "במפלגה הוחלט פה אחד על פרישה מסבב בחירות זה לאור השינויים ברשימת יהדות התורה שאנחנו נוקפים לזכותנו. הפרישה נובעת מתוך אחריות לגוש כולו ולטובת המערכה".

יצוין כי מפלגת הקהל לא נספרה כלל בסקרי הבחירות שפורסמו עד כה, למרות קמפיין שניהלה בנושא הצורך לקיים פריימריז במפלגות החרדיות. על פי הדיווח, למפלגה לא הייתה השפעה בסקרים.

יהדות התורהבחירות לכנסתמפלגות חרדיותמפלגת הקהל

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