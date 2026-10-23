דרמה באגודה: קול הקורא נדחה בשל מחלוקת על הניסוח

פרסום הקול הקורא המסורתי של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל לקראת הבחירות נדחה ליום ראשון, לאחר שאדמו"רים ביקשו ברגע האחרון לערוך שינויים בנוסח. הרב יעקב ולצר, מזכיר המועצה, הורה לעיתונים החרדיים "המודיע" ו"המבשר" לעכב את הפרסום.

במוקד המחלוקת עומד הניסוח המקורי של הקול הקורא, שלפיו מי שאינו מצביע ליהדות התורה גורם לחילול השם. אדמו"רים הסתייגו מניסוח זה, שנתפס בעיניהם כבוטה מדי כלפי מצביעי ש"ס. לטענתם, גם מצביעי ש"ס פועלים על פי הוראת רבותיהם, אף שאינם תומכים ביהדות התורה.

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בעקבות ההסתייגויות הוחלט לבחון תיקונים בנוסח לפני פרסום המסמך. הדחייה אינה קשורה לסוגיית החתימות שנחשפה קודם לכן, על רקע הפיצול באגודת ישראל.

סאגת החתימות

על רקע הפיצול באגודת ישראל, האדמו"ר מגור סירב לחתום על הקול הקורא במתכונתו המסורתית, הנושאת את שמות האדמו"רים החברים במועצת גדולי התורה. זאת, לאחר שלטענת גורמים בחסידות גור נעשו מהלכים לקידום חוק הגיוס בניגוד להחלטות המועצה.

בעקבות סירובו הודיעו רוב האדמו"רים כי לא יתירו להשתמש בחתימותיהם אם האדמו"ר מגור לא יחתום אף הוא. הפתרון שסוכם היה לפרסם את הקול הקורא בשם מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ללא חתימותיהם האישיות של האדמו"רים. מתכונת זו נהוגה גם בפרסומים של מועצת גדולי התורה של דגל התורה ושל מועצת חכמי התורה של ש"ס.