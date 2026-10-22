שעות דרמטיות ומתוחות עברו על תלמידי ישיבת תורה בתפארתה ואטינגר בכניסה לאלעד. מאז הפרסום על מעצר תלמיד ישיבת תפארתה אלחנן דמתי, הכניסה לעיר אלעד נחסמה לסירוגין במשך שעות ארוכות אל תוך הלילה, בחלק מהזמן נחסם גם הכביש הראשי הסמוך, כביש 444.

בשלב מסויים, סמוך לשעה שתים עשרה וחצי בלילה, קרה הבלתי יאומן. כוחות עצומים של משטרה שהתמקמו בכניסה לעיר, פרצו בבת אחת לשתי ישיבות המיינסטרים הליטאיות - תורה בתפארתה ואטינגר הסמוכות, תוך השלכת רימוני הלם ללא הבחנה ובכינון ישיר לעבר בחורים צעירים, שכלל לא היו מעורבים בהפגנות.

בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים

לפחות שבעה פצועים פונו לבתי החולים במרכז בשל אלימות המשטרה, חלקם נפצעו מפגיעה ישירה של הרימונים המשטרתיים. הבחורים פונו לבתי החולים שיבא, מעייני הישועה וביילינסון.

למרבה הבושה והחרפה, לא ראינו הודעות גינוי לא מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ולא מראשי המפלגות החרדיות דרעי ואשר ואפילו לא מפרוש. צוות מעייריב מאחל רפואה שלימה לפצועים ומקווה, שהמשטרה תתעשת על עצמה, לפני שתפרוץ כאן מלחמת אחים.

הפרטים המלאים, התגובות והתיעודים ההזויים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

במיקום מפתיע

כמידי מערכת בחירות, גם מהפעם דגל התורה תערוך את עצרת הבחירות המרכזית בבני ברק, כשהפעם, בניגוד לפעמים קודמות, העצרת תיערך במיקום חדש ומרווח - שכונת הסופרים בצפון העיר קצת יותר מיממה לפתיחת הקלפיות, ביום ראשון בערב בהשתתפות כל גדולי ישראל.

כל הפרטים מההיערכות לעצרת של 'דגל התורה', התיעודים מההכנות ומכתבם המלא של מנהיגי המגזר הליטאי הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

פרישה וקריסה ומהדהדת

מנהיג מפלגת ש"ס, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף פגש את מועמד מפלגת צבע שחור יהונתן ישכר שהיה אמור לייצג את ציבור בני התורה הספרדים, ושכנע אותו להסיר את מועמדותו ולפרש מהמירוץ לבחירות.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם בראשית הכתבה, עם כל הפרטים מפרישת הנציג הספרדי של מפלגת צבע שחור של חיים מילר.

הם ואנו - עמיילים!

קרב המאסף על המצביעים שעשויים להשליך את הקול לפח (הזך) של מוטי לייטנר נכנס לישורת האחרונה, ולצד פעילות המטה המפתיע - עמלים, שמשיב מלחמה בזירת המדיה ובחוגי בית כנגד הטענות המושמעות נגד גדולי ישראל והנציגים החרדים, נראה שגדול הדור ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו מייחס חשיבות בלתי מבוטלת לתחושת השייכות של הציבור העובד והמודרני למגזר החרדי הקולקטיבי.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם התיעודים, הטענות והתשובות בגישת גדול הדור עם הציבור החרדי המודרני.

קריצה לחסידי חב"ד?

מפלגת ש"ס, ששמה את הדגש בקמפיין הבחירות על הציבור המסורתי, יוצאת היום עם הבטחת בחירות חריגה וחסרת תקדים במדינת ישראל. יושב ראש המפלגה אריה דרעי הכריז היום על תוכנית חדשה לחיזוק הזהות היהודית במדינת ישראל תחת השם 'תפילין לכל ילד'.

צפו במהדורת 'מעייריב' שלפניכם, עם כל הפרטים מהבטחת הבחירות של דרעי וש"ס לציבור המסורתי בישראל.

חשיפה דרמטית

אחד הנושאים המרתקים יותר בתקופת מערכת בחירות, הוא פתק ההצבעה של הבחורים הספרדים הלומדים בישיבות ליטאיות. בדיוק בתפוח האדמה הלוהט הזה, נגעו ראשי ישיבת נתיב הדעת - קפלן, שיצאו בהוראה חד משמעית לבחורים הספרדים שלומדים בקפלן.

הפרטים המלאים, נוסח המכתב המלא ותגובת רה"י הגר"ב שרייבר לתלמידים הספרדים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.