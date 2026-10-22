הגר"ד לנדו הגיע לחזק את האדמו"ר מסטריקוב

בצעד נדיר, הגיע אמש ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לביקור חיזוק אצל האדמו"ר מסטריקוב, לאחר המעשה הקשה שהתרחש ביום שלישי בעת שהאדמו"ר השתתף בשמחת נישואין בבית האדמו"ר מלייפניק. במהלך השמחה הותקף האדמו"ר מסטריקוב על ידי אנשים שביזו את כבודו והרימו יד על הסובבים שהגנו עליו.

המאורע עורר זעזוע רב בקרב יהדות החרדית, שנדהמה לשמוע על הפגיעה בכבודו של מנהיג עדה קדושה בישראל. האדמו"ר מסטריקוב נחשב לאחד האדמו"רים הבולטים בארץ, והפגיעה בכבודו נתפסה כחציית גבול חמורה. גם בעיתונות החרדית הובעה מחאה על הביזיון.

כאשר נודע להגאון רבי דב לנדו על המקרה, הביע זעזוע עמוק והודיע על רצונו להגיע לביקור חיזוק אצל האדמו"ר. הקשר בין השניים הוא קשר משפחתי קרוב, שכן ראש הישיבה הוא נצר קודש בן אחר בן לשושלת בית סטריקוב.

למרות סדר יומו העמוס וגילו המופלג, טרח ראש הישיבה בגופו והגיע אמש בשעה מאוחרת לבית המדרש סטריקוב ברחוב אלשיך בבני ברק. מדובר בצעד חריג, שכן ראש הישיבה אינו נוהג לצאת מביתו בשעות כה מאוחרות.

עם הגעתו, יצא האדמו"ר לקבל את פני ראש הישיבה, והשניים נכנסו לחדרו הפרטי של האדמו"ר בבית המדרש. ראש הישיבה התעניין תחילה בשלומו של האדמו"ר ושאל על רגשותיו בעקבות המאורעות.

לאחר מכן התפתח שיח תורני שנמשך כחצי שעה, סביב נושאים שונים ופרשת השבוע. במהלך השיחה הוזכר גם יום ההילולא של הגה"ק מטשעבין זצוק"ל, שאותו זכה ראש הישיבה להכיר בחייו.

לקראת סיום הביקור, ברך ראש הישיבה את האדמו"ר בברכות רבות ואיחל שייפגשו רק בנסיבות משמחות. השניים נפרדו לשלום בברכות.