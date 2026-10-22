בית המשפט העליון קבע היום (חמישי) כי משקיפים וחברי ועדות קלפי מטעם המפלגות לא יוכלו עוד לדווח למטותיהן על מספר המצביעים בקלפיות באמצעים דיגיטליים. ההחלטה התקבלה ברוב של שני שופטים — חאלד כבוב ורות רונן — כנגד דעתו החולקת של השופט דוד מינץ, ונימוקיה המלאים יפורסמו בהמשך.

בכך קיבל בג"ץ את עתירת עמותת "משמר הדמוקרטיה הישראלית", וביטל את מכתב ההבהרה ששלח בשבוע שעבר ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, דין ליבנה. אותה הבהרה — שניתנה בעקבות פניית מפלגת הליכוד — התירה שימוש באמצעים דיגיטליים לצורך ספירה כמותית של אחוזי ההצבעה והעברתם השוטפת למפלגות, ובלבד שלא יועבר מידע שמי המזהה את הבוחרים.

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המשמעות המעשית של הפסיקה היא עצירת השימוש באפליקציות ייעודיות שבאמצעותן ניהלו המטות מעקב רציף אחר שיעורי ההצבעה בקלפיות השונות לצורך המרצת מצביעים. מדובר בפגיעה בהיערכות של כלל המפלגות לקראת יום הבחירות, ובפרט בזו של מפלגת הליכוד, שהובילה את המהלך מול ועדת הבחירות.

במהלך הדיון שנערך אתמול (רביעי), הבהירו השופטים כבוב ורונן את הסתייגותם מההיתר הגורף, והקשו שוב ושוב על נציג המדינה, עו"ד אבי מיליקובסקי, ועל בא כוחה של הליכוד, עו"ד אילן בומבך.

השופט כבוב דחה את טענת המדינה והליכוד כי מדובר בהבהרה טכנית בלבד של המצב הקיים, והזהיר מפריצת גבולות. "להשוות עדכון שניתן על ידי ועדת בחירות מרכזית ארבע פעמים ביום, למתן רשות לכל חבר ומשקיף בכל קלפי להעביר עשרות אלפי דיווחים — זה הבדל מהותי", ציין השופט.

עו"ד יובל יועז, שייצג את העותרת, הדגיש כי חברי ועדת קלפי הם בעלי תפקיד ציבורי שאינם מוסמכים להזרים מידע מתוך הקלפי ישירות לגוף פוליטי ללא עיגון מפורש בחוק. "תכלית איננה מייצרת סמכות, חשובה ככל שתהיה", הבהיר.

נציג המדינה טען כי הדיווח מסייע לפיקוח על תקלות, כגון חסימות כבישים במקרה של שיעור הצבעה אפסי, אך השופטים לא השתכנעו. השופטת רונן העירה כי לבירור תקלות ניתן לפנות למשטרה או לוועדת הבחירות ולא למפלגה, והשופט מינץ ציין: "ברור לגמרי שזו לא המטרה... מפלגה משתמשת בנתונים כדי לדרבן באזורים שבהם יש לה תמיכה גבוהה". בהמשך הודה נציג המדינה כי המרצת בוחרים היא אכן תכלית מרכזית.

בדיון עלתה גם שאלת הפגיעה במפלגות קטנות או חדשות שאין להן פריסת משקיפים רחבה, לצד אזהרת העותרת מפני הסיכון ששימוש רציף בטלפונים חכמים בקלפי יאפשר הפעלה אסורה של מצלמות ומיקרופונים.

מנגד טען עו"ד בומבך כי נציגי המפלגות פועלים כדין כנציגי הדמוקרטיה וכי המרצת בוחרים היא כלי לגיטימי. כמו כן הדגיש כי ההנחיה ניתנה על דעתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, וכי שינוי כללי המשחק ימים ספורים לפני הבחירות יפגע בהיערכות המפלגות.

בסופו של דבר הכריעו שופטי הרוב כי אין להתיר את הזרמת הנתונים השוטפת ביום הבחירות הקרוב.