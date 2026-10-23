מגמה מפתיעה מתגלה בשטח לקראת הבחירות לכנסת ה-26: חיבור הולך וגובר בין הציבור החרדי למפלגת נעם לישראל. סקר פנימי עדכני שנערך עבור המפלגה על ידי מכון סמית מצביע על 2.7 אחוז מהנשאלים המצביעים למפלגה, לצד נתון נוסף של כ-6.5 אחוז ששוקלים ברצינות להצביע לה.

הנתונים מהווים המשך למגמת העלייה שנרשמה בסקרים הציבוריים לפני כשבועיים, כאשר בסקר של פילבר ובסקר של מכון סמית הגיעה המפלגה לראשונה ל-1.5 אחוז. הסקר הפנימי החדש מצביע על התחזקות נוספת, במיוחד בקרב קהלים חרדיים.

בשבועות האחרונים קיבל יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז, ברכות משורה של רבנים בולטים במגזר החרדי. אחד הביטויים המרכזיים לחיבור הוא תמיכתו של הגאון רבי דוד כהן, חתנו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, שהביע תמיכה רשמית במפלגת נעם לישראל וקרא להצביע לה. מנדלבליט: לא פותח חקירה על מתנות דוד קליין | 22.10.26 לייטנר: לא אפרוש למרות הלחצים בבלי | 21.10.26 2 בכנס השגרירים של המפלגה שנערך לפני כשבוע בבנייני האומה בירושלים, אמר הרב כהן: "אבי מעוז הוא היחיד שעוסק במהות, באמת ולא בסיסמאות. לא ייתכן שיכריחו יהודי לחלל שבת, שלא יתנו לו להניח תפילין בבית הספר". בכנס השתתפו כ-3,500 פעילים מכל רחבי הארץ, שכל אחד מהם התחייב לגייס לפחות 50 מצביעים נוספים עד יום הבחירות. ברכה נוספת קיבל ח"כ מעוז מהאדמו"ר מפיטסבורג, שאמר לו: "שמעתי עליכם הרבה, כולם יודעים שאתם באמת דואגים ליידישקייט", ובירך אותו בהצלחה בפעילותו למען היהדות. הפגישה עם האדמו"ר זכתה לתיעוד ולתשומת לב רבה בציבור החרדי.

לצד הגר"ד כהן והאדמו"ר מפיטסבורג, ח"כ מעוז נפגש בתקופה האחרונה עם שורה של רבנים נוספים, בהם הגאון רבי יצחק ברדא, ראש מוסדות "יצחק ירנן" באשקלון; הגאון רבי אברהם לוי, ראש מוסדות "נחל נובע" בבאר שבע; הגאון רבי בועז יורקוביץ', רב קהילת חב"ד בלוד; הגאון רבי ליאור כהן, ראש מוסדות "אור המאיר"; והרב אוריאל מאזוז, מנכ"ל מוסדות "דרכי העיון". גם הגאון רבי שאול אלתר, מנהיג קהילת "פני מנחם", בירך את מעוז להצלחה בפעילותו.

החיבור בין נעם לישראל לציבור החרדי נשען על בסיס משותף שנבנה לאורך שנים. ח"כ מעוז זוכה להערכה בקרב גורמים בציבור החרדי בזכות דבקותו בעקרונותיו, יראת השמיים שלו והעמידה העקבית לימין עולם התורה, גם בתקופות שבהן המאבק על מעמדו של עולם התורה היה קשה במיוחד.

לצד פעילותו הציבורית בשנים האחרונות, בציבור החרדי זוכרים לח"כ מעוז גם את פועלו כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ואת הסיוע שהעניק לערים החרדיות בתקופת כהונתו. העשייה באותן שנים, לצד פעילותו כיום למען הזהות היהודית ולמען עולם התורה, מחזקת את הקשר שנוצר בינו לבין רבנים וקהילות חרדיות.

ביטוי נוסף לחיבור בין נעם לישראל לציבור החרדי הוא הצבתו של שמעון טובול, נציג הציבור החרדי וסגן ראש העיר באר שבע, במקום השני ברשימת המפלגה לכנסת. שילובו של טובול ברשימה מבטא את הרצון לתת ייצוג לקול החרדי במסגרת מפלגה הרואה בשמירה על הזהות היהודית, מעמד התורה והמאבק למען לומדי התורה עקרונות יסוד.

במהלך כנס השגרירים הארצי דחה יו"ר המפלגה, ח"כ אבי מעוז, את הקריאות לפרוש מהמרוץ ואמר: "אומרים לנו שאנחנו חסרי אחריות. חוסר אחריות זה לפרוש עכשיו ולהמשיך להפקיר את ילדי ישראל במערכת החינוך להמשך שטיפת המוח הפרוגרסיבית שהם עוברים ולהמשך הניתוק שלהם מהזהות היהודית".

את המשא המרכזי בכנס נשא הרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת הר המור ומנהיגה הרוחני של המפלגה, שאמר: "תנועת נעם לישראל קמה ונהייתה, לחזור אחורה אי אפשר, לשתוק עוד אי אפשר".

"הציבור החרדי מבין היום יותר מתמיד מי באמת עומד לצדו", אומר אריאל שילה, מנהל המטה החרדי במפלגת "נעם לישראל". "ח"כ אבי מעוז הוכיח לאורך כל הקדנציה שהוא לא מתפשר על הזהות היהודית ולא מפקיר את עולם התורה ובני הישיבות. החיבור ההדוק שלנו עם המגזר החרדי נולד משותפות עמוקה באמונה, בערכים ובמאבק על דמותה היהודית של מדינת ישראל".