בשעות הבוקר (יום שישי), בעת שהתרחש הפיגוע הקשה בצומת יהודה, פרסמו יו"ר מפלגת 'יש עתיד' יאיר לפיד ויו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט ציוצים פוליטיים במסגרת קמפיין הבחירות. לעומתם, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה לבטל באופן מיידי את כל האירועים הפוליטיים שתוכננו מטעם הליכוד.

לפיד כתב ברשת החברתית: "עם הנתונים אי אפשר להתווכח: ברגע ש'ביחד' מתחזקת, כל הגוש מתחזק. תחזקו את 'ביחד', ואתם מגדילים את הסיכוי של הגוש לנצח". בנט פרסם בציוץ נפרד: "האחיינית שוקלת להצביע לבן גביר? סבא עדיין מתלבט למי להצביע? צרפו אותי לקבוצת הואטסאפ המשפחתית ואשכנע את כולם להצביע לי. לא עוצרים עד שמשכנעים את כולם!"

ראש הממשלה, לעומת זאת, הורה על ביטול מיידי של כל הפעילות הפוליטית שתוכננה מטעם הליכוד. ההחלטה התקבלה זמן קצר לאחר שהתקבלו הדיווחים הראשונים על האירוע הביטחוני הקשה.

ההבדל המשמעותי בתגובה בין ראש הממשלה לבין ראשי מפלגות האופוזיציה מעלה שאלות בנוגע להתנהלות הקמפיין בימים האחרונים שנותרו עד לבחירות. בעוד נתניהו בחר להפסיק את הפעילות הפוליטית בעקבות האירוע הביטחוני, יריביו בגוש האופוזיציה המשיכו בקמפיין הבחירות כרגיל.

יצוין כי בימים האחרונים התעצמה המתיחות הביטחונית, כאשר באיראן מעריכים כי מתקפה ישראלית-אמריקנית עשויה להגיע כבר בימים הקרובים. גורמי ביטחון הזהירו מפני הכנסת שיקולים פוליטיים לתוך המתיחות הביטחונית בימים רגישים אלה.

מערכת הבחירות נמצאת בשיאה, כאשר הסקר האחרון של 'ישראל היום' מצביע על עלייה של בנט ל-14 מנדטים, בעוד גוש נתניהו נותר ב-50 מנדטים. הבחירות יתקיימו ביום שלישי הקרוב.