בבלי
קמפיין בחירות

בזמן הפיגוע: לפיד ובנט המשיכו בקמפיין • נתניהו עצר

בעוד ראש הממשלה הורה לבטל את כל אירועי הליכוד בעקבות הפיגוע בצומת יהודה, ראשי האופוזיציה פרסמו ציוצים פוליטיים • ההבדל בתגובה מעורר שאלות

ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: Sharon Leibel/Flash90)

בשעות הבוקר (יום שישי), בעת שהתרחש הפיגוע הקשה בצומת יהודה, פרסמו יו"ר מפלגת 'יש עתיד' יאיר לפיד ויו"ר מפלגת 'ביחד' ציוצים פוליטיים במסגרת קמפיין הבחירות. לעומתם, ראש הממשלה הנחה לבטל באופן מיידי את כל האירועים הפוליטיים שתוכננו מטעם הליכוד.

כתב ברשת החברתית: "עם הנתונים אי אפשר להתווכח: ברגע ש'ביחד' מתחזקת, כל הגוש מתחזק. תחזקו את 'ביחד', ואתם מגדילים את הסיכוי של הגוש לנצח". בנט פרסם בציוץ נפרד: "האחיינית שוקלת להצביע לבן גביר? סבא עדיין מתלבט למי להצביע? צרפו אותי לקבוצת הואטסאפ המשפחתית ואשכנע את כולם להצביע לי. לא עוצרים עד שמשכנעים את כולם!"

ראש הממשלה, לעומת זאת, הורה על ביטול מיידי של כל הפעילות הפוליטית שתוכננה מטעם הליכוד. ההחלטה התקבלה זמן קצר לאחר שהתקבלו הדיווחים הראשונים על האירוע הביטחוני הקשה.

ההבדל המשמעותי בתגובה בין ראש הממשלה לבין ראשי מפלגות האופוזיציה מעלה שאלות בנוגע להתנהלות הקמפיין בימים האחרונים שנותרו עד לבחירות. בעוד נתניהו בחר להפסיק את הפעילות הפוליטית בעקבות האירוע הביטחוני, יריביו בגוש האופוזיציה המשיכו בקמפיין הבחירות כרגיל.

יצוין כי בימים האחרונים התעצמה המתיחות הביטחונית, כאשר באיראן מעריכים כי מתקפה ישראלית-אמריקנית עשויה להגיע כבר בימים הקרובים. גורמי ביטחון הזהירו מפני הכנסת שיקולים פוליטיים לתוך המתיחות הביטחונית בימים רגישים אלה.

מערכת הבחירות נמצאת בשיאה, כאשר הסקר האחרון של 'ישראל היום' מצביע על עלייה של בנט ל-14 מנדטים, בעוד גוש נתניהו נותר ב-50 מנדטים. הבחירות יתקיימו ביום שלישי הקרוב.

נפתלי בנטבנימין נתניהויאיר לפידבחירות 2025פיגוע צומת יהודה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר?דווח לנו
בחירות 2026 — כל סקרי המנדטים המרכזיים בישראל
לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר