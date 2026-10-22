מנדלבליט: על מתנות כאלה לא פותח חקירה פלילית

עימות חריף התפתח היום (חמישי) במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך חקירתו הנגדית של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, הציג מסמכים מדיונים שהתקיימו במערכת אכיפת החוק בשנת 2016, ובמרכזם התבטאות של מנדלבליט שלפיה לא היה מקום לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה בשל קבלת מתנות מלפני שנים רבות.

הדברים הוצגו במסגרת בירור האישורים שנתן מנדלבליט לביצוע פעולות בדיקה וחקירה בתיקים 1000 ו-2000, והשאלה אילו חשדות ומעורבים נכללו באותם אישורים.

במסמך שהציג חדד, המתעד ישיבה מ-17 ביולי 2016, צוטט מנדלבליט אומר: "אני לא מתלהב מזה שלוקחים שמפניה סיגרים או חליפה זה לא טוב אבל על דברים אלו לפני עשרים שנים אני לא פותח חקירה פלילית מול ראש הממשלה".

מדובר בדברים שיוחסו למנדלבליט בדיון פנימי משנת 2016, ולא באמירה חדשה שלו במהלך העדות. בגרסה נוספת של הציטוט שהוצגה קודם לכן בדיון הופיע הביטוי "לפני עשר שנים".

"המפתח היה ההקלטות האלה"

במהלך החקירה התעכב חדד על פרוטוקולים מדיונים פנימיים של גורמי אכיפת החוק, שחלקים נרחבים מהם הושחרו.

חדד הציג מסמך שבו נכתב על הבאתו של ארי הרו, לשעבר ראש הסגל בלשכת נתניהו, ועל שיחות עמו בנוגע להקלטות.

"איזו הקלטות?", שאל חדד.

מנדלבליט השיב: "אני מניח שזה הקלטות של שיחות עם נוני מוזס ונתניהו".

בהמשך הפנה חדד למסמך נוסף, שבו הוזכר "דובר א'" לצד אינדיקציה לקיומן של קלטות הקשורות לאילי הון.

מנדלבליט השיב כי אינו זוכר את ההקלטות המדוברות, וציין שבשלבים מאוחרים יותר עלו שמות נוספים של מעורבים.

חדד המשיך והציג מסמך שנערך כשלושה שבועות לאחר המסמך הראשון, ובו צוטט מנדלבליט מתייחס לסמי סנילביץ' ולארי הרו.

באותו מסמך הופיעו הדברים: "זיהיתי את הפוטנציאל של ס.ס וא.ה", וכן האמירה: "בעיני המפתח היה הקלטות האלו".

הסנגור ביקש לברר אילו הקלטות עמדו במוקד הדיונים ומה ניתן ללמוד מהן על היקף פעולות החקירה שאושרו.

מנדלבליט השיב: "אני מבין שכאן זה לא הקלטות של ארי הרו אבל אני לא זוכר. ברור שיש קלטות וברור שיש תמלילים לא זוכר ששמעתי קלטות אחרות לא של מוזס נתניהו. כנראה הציגו לי".

הטענה על תמלילים שהציגו תמונה מטעה

במהלך הדיון הציג חדד ציטוט נוסף המיוחס למנדלבליט, ובו התייחס לאופן שבו הוצגו בפניו החומרים באותה תקופה.

"אני לא רוצה לומר מה אני חושב על התמלול הם הציגו תמונה לא מדויקת שהטעתה אותה", נאמר בציטוט שהקריא הסנגור.

חדד ביקש לברר אם הוצגו בפני מנדלבליט תמלילים מטעים, אך היועץ המשפטי לשעבר הבהיר כי אינו זוכר את האירוע.

"אני גם לא זוכר על תמליל מטעה", אמר.

חדד הגיב: "זה חמור".

אלא שמנדלבליט הדגיש כי יש להבחין בין מסמך שאינו מדויק לבין טענה שמישהו פעל בכוונה להטעות.

"אם נועד להטעות זה חמור אבל אני לא מכיר דבר כזה. לא כתוב שזה נעשה במזיד. אתה אמרת שרצו להטעות אותי זה לא מה שכתוב פה", השיב.

"הרעיון היה לחקור חמישה נושאים"

מחלוקת נוספת התעוררה סביב השאלה אם מנדלבליט אישר לחקור אנשים מסוימים או העניק אישורים כלליים לבדיקת נושאים.

חדד טען כי בניגוד לדברים שאמר מנדלבליט בעדותו הקודמת, הייתה רשימה שמית של אנשים שחקירתם נדרשה לאישור.

מנדלבליט השיב כי אינו זוכר שהורה להכין רשימה כזאת, אך לא שלל את האפשרות שהוצגה בפניו.

"אני אומר שאני לא זוכר שנתתי רשימה של שמות. יכול להיות שכן נתתי. אבל באו אלי עם פעולות מרכזיות מה רוצים לעשות אולי כן הייתה רשימת שמות", אמר.

בהמשך הבהיר: "הרעיון היה לחקור 5 נושאים מהם נתתי אישור לבצע בדיקה אחד מהם קבלת טובות הנאה מאנשי עסקים".

מדובר בהבחנה משמעותית למחלוקת המשפטית: בעוד חדד מבקש לבחון אם כל פעולת חקירה ואדם שנחקר קיבלו אישור מתאים, מנדלבליט מתאר מתן אישורים לבדיקת נושאים ופעולות מרכזיות.

ההקלטות של אודליה כרמון

חדד העלה גם את האפשרות שההקלטות שהוצגו למנדלבליט עסקו באודליה כרמון, ששימשה בעבר יועצת לנתניהו.

מנדלבליט השיב כי הוא זוכר את שמה של כרמון, אך אינו זוכר הקלטות הקשורות אליה.