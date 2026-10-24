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הגאון רבי אשר ווייס, גאב"ד דרכי תורה ומגדולי הפוסקים בדורנו, פרסם מכתב חריף בו הוא מכחיש בתוקף כל קשר לתמיכה במפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר.

במכתב שנכתב על ידי בנו, הרב יוסף בנימין ווייס, נמסר: "היות כי שורבב שמו של אאמו"ר מרן שליט"א בענין תמיכה במפלגת 'הציבור החרדי' נתבקשתי בשמו להבהיר ולהודיע בשער בת רבים כי הדברים אינם נכונים כלל ולהד"ם". הרב ווייס הבן הוסיף כי "עצם הפרסום השקרי גרם לו צער וכאב רב, ובפרט שמעולם לא היה דרכו בכך". במכתב הודגש כי "דרכו של הגאון היא לשמוע לדעת תורה של מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א".

המכתב שפורסם

המכתב הסתיים בברכה: "ולשומעים לדעת תורה - מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א - יונעם כל טוב, ויערה ה' רוח טהרה ממרום על הכלל והפרט".

הגאון רבי אשר ווייס שליט"א נחשב לאחד מגדולי הפוסקים ומרביצי התורה בדורנו, והוא מקובל גם על הציבור המודרני ולא רק על הציבור החסידי.

במקביל, ראשי הישיבות התיכוניות פרסמו מכתב בו הם מבהירים כי פעולות מחאה שפוגעות בכלל הציבור אינן על פי דרכם. "מעולם לא פעלנו מתוך מחאה או התרסה", כתבו ראשי הישיבות במכתב.