בבלי
"הסיר לבקשת הרב"

מועמד "צבע שחור" פרש מהרשימה לבקשת הראשל"צ

הרב יהונתן יששכר, שהיה אמור לייצג את בני התורה הספרדים ברשימת המפלגה, נפגש עם הגאון הרב יצחק יוסף והסיר מועמדותו בעקבות הפגישה

(צילום: ללא קרדיט)

הרב יהונתן יששכר, ראש כולל "תורת יששכר", הודיע על פרישתו מרשימת מפלגת "" ולא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. הרב יששכר היה אמור לייצג ברשימה את ציבור בני התורה הספרדי.

ההחלטה על הפרישה התקבלה בעקבות פגישה שקיים הרב יששכר עם הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף במעונו בירושלים. במהלך הפגישה ביקש הראשון לציון מהרב יששכר לפרוש מהרשימה, ובעקבות הבקשה הסיר את מועמדותו.

מפלגת "צבע שחור", שהציבה במרכז דרכה את המאבק במעצר תלמידי ישיבות, מתקשה להגיע לאחוז החסימה על פי כל הסקרים שפורסמו עד כה במערכת הבחירות הנוכחית.

אתמול פרסמה המפלגה סרטון חריף המכוון ביקורת כלפי המפלגות החרדיות, ובו ציטוטים מדברי חברי כנסת בנושא , תוך שאלה מה בכוונת המפלגות החרדיות לעשות בנושא זה לאחר הבחירות.

חוק הגיוסבחירות לכנסתצבע שחוריצחק יוסף

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