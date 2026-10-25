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סמוך לכניסת השבת

מעצר דרמטי בבני ברק: נתפסו רגע לפני הבריחה

שוטרי תחנת בני ברק עצרו חשודים בהשלכת פשקווילי בחירות ברחובות העיר כשעה לפני כניסת השבת • החשודים התעמתו עם הכוחות ושוחררו בתנאים מגבילים

צילום: צילום: הערינג

שוטרי תחנת משטרת עצרו ביום שישי האחרון מספר חשודים בהשלכת פשקווילי בחירות ברחובות העיר, כשעה בלבד לפני כניסת השבת. כוחות המשטרה איתרו את הרכב שבו נסעו החשודים ועצרו אותם רגעים ספורים לפני שהצליחו לצאת מגבולות העיר.

במהלך ביצוע המעצר פרצה עימות בין החשודים לבין השוטרים. החשודים הובאו להארכת מעצר בבית המשפט, ולאחר מכן שוחררו בתנאים מגבילים. בנוסף, נרשמו להם דוחות בגין השלכת פסולת במרחב הציבורי.

רחובות בני ברק מכוסים בפשקווילים | צילום: הערינג (צילום: הערינג)

על פי הודעת המשטרה, האירוע החל בעקבות דיווח שהתקבל על רכב שנוסעיו משליכים פשקווילים בעלי תוכן הקשור לבחירות ברחבי העיר בני ברק.

דובר משטרת ישראל מסר בתגובה: "משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק ולשמירה על הסדר הציבורי באופן שוויוני, ללא קשר להשתייכות פוליטית או לתוכן הפרסומים".

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