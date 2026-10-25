מעצר דרמטי בבני ברק: נתפסו רגע לפני הבריחה

שוטרי תחנת משטרת בני ברק עצרו ביום שישי האחרון מספר חשודים בהשלכת פשקווילי בחירות ברחובות העיר, כשעה בלבד לפני כניסת השבת. כוחות המשטרה איתרו את הרכב שבו נסעו החשודים ועצרו אותם רגעים ספורים לפני שהצליחו לצאת מגבולות העיר.

במהלך ביצוע המעצר פרצה עימות בין החשודים לבין השוטרים. החשודים הובאו להארכת מעצר בבית המשפט, ולאחר מכן שוחררו בתנאים מגבילים. בנוסף, נרשמו להם דוחות בגין השלכת פסולת במרחב הציבורי.