חבר הכנסת מאיר פרוש פרסם מכתב התחייבות לחסידי חב"ד, שבו הוא מתחייב לפעול לפי שלושת השלמויות כפי שהורה הרבי מליובאוויטש זי"ע, ובו הוא מסביר כי יהדות התורה מורכבת מבלוק טכני — הצהרה שמעניקה לו, לדבריו, יכולות פעולה רחבות יותר.

"אני החתום מטה, מתחייב בזאת שכאשר אבחר בע"ה לכנסת אעמוד על המשמר כבעבר בכל הכוח למען שלימות התורה, שלימות העם ושלימות הארץ כדעת קדשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש", כתב פרוש במכתב.

פרוש התחייב להתנגד בנחרצות לכל מהלך הפוגע בשלושת התחומים: שלימות התורה — פגיעה בהלכה, ובפרט בשמירת השבת, בלימוד התורה בישיבות ובכוללים כמקובל בכל הדורות, ובשאר מצוות התורה. שלימות העם — פגיעה בשלימות העם, ובכלל זה התנגדות לשינוי חוק "מיהו יהודי", כך שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר כהלכה. שלימות הארץ — הקמת מדינה פלסטינית, אפילו באופן של אוטונומיה, ואפילו לא בדיבור על כך במשא ומתן.

בנוסף התחייב פרוש לפעול, כבעבר, להקמת יישובים יהודיים ביהודה ושומרון ובשאר חלקי ארץ ישראל. עוד הוא מתחייב להמשיך לדאוג להסדרת נסיעת תלמידי התמימים ל"שנת הקבוצה" ב-770, "כפי שדאגתי ופעלתי בעבר".

בסיום ההתחייבות כתב פרוש: "סיעת יהדות התורה שבשמה אני מכהן כחבר כנסת מורכבת כבלוק טכני ממפלגות שונות, והפעם יש לי יותר יכולות לפעול על דברים שאני מתחייב בחתימתי כאן". המכתב נחתם בברכה: "כי חפץ ה' בידם יצלח להרחיב גבולי הקדושה, להגדיל תורה ולהאדירה, עד נראה בביאת משיח צדקנו תיכף ומיד ממש".

הגה"ח הרב שניאור זלמן גופין, משפיע ראשי ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית בכפר חב"ד, והגה"ח הרב יעקב משה וואלברג, משפיע אנ"ש במנשסתר ומראשי הישיבה בכפר חב"ד, הודיעו כי יהדות התורה היא הרשימה החרדית ביותר המייצגת נאמנה את דרישותיו והוראותיו של הרבי לעמידה איתנה על משמר שלושת השלמויות — תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.

הרב גופין ציין: "דבר ברור הוא כי הרשימה החרדית ביותר שעליה הורה הרבי, היא הרשימה המייצגת את היהדות החרדית בארה"ק". הרב וואלברג קבע בצורה חד-משמעית: "אנו אין לנו אלא דברי הרבי שאמר כדבר הפשוט שיש לבחור ברשימה החרדית ביותר, ואין ספק שזה רשימת אגודת ישראל שסימנה ג'".

הגה"ח הרב טוביה זילברשטרום, רב שכונת חב"ד בירושלים, אמר כי "הבחירה הטבעית של חסיד ומקושר למפלגה החרדית ביותר — שהיא אגודת ישראל — שסימנה אות ג', ואכן מקפידה על שלושת השלמויות של התורה העם והארץ".

דברים אלו מצטרפים לדבריו הברורים של הרב טוביה בלוי ע"ה בכל מערכות הבחירות כי "חסיד חב"ד חייב תמיד לקיים את הוראתו הקדושה של הרבי, לבטא את התקשרותו לרבי על ידי הצבעה ליהדות התורה".