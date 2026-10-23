זקן מועצת חכמי התורה של ש״ס, הגאון רבי משה מאיה, השתתף השבוע בכינוס ״מטה בני הישיבות״ של התנועה בבני ברק, בהשתתפות עשרות נציגים וראשי תתי״ם. במהלך הכינוס חזר הרב מאיה לימי כהונתו הראשונים כחבר כנסת לפני כארבעה עשורים, וחשף את ההתייעצות שקיים עם גדולי ישראל לקראת כניסתו לתפקיד.

״כשחייבו אותי להיות חבר כנסת, לא ידעתי איך אוכלים את זה״, שיתף הרב מאיה עם הנוכחים. לדבריו, הוא פנה להתייעץ עם הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ״ל ועם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ״ל, וביקש להבין כיצד עליו לנהוג בתפקיד החדש שהוטל עליו.

הרב מאיה מסר כי חכם בן ציון אבא שאול זצ״ל הפנה אותו לפעול על פי הוראות רבו, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ״ל: ״הרב׳ה שלך זה הרב עובדיה, מה שהוא אומר לך תעשה, לא תסור מדבריו ימין ושמאל״.

אולם כאשר ביקש להבין כיצד עליו להתנהל בפועל בכנסת, קיבל הנחיה ברורה ומפתיעה: ״אל תעשה שאילתות, אל תעביר חוקים, אל תעשה כלום — רק תשב בוועדות ותשמור טוב טוב שלא יעבירו דברים״. הוראה זו, כך עולה מדבריו, הדגישה את תפקידו העיקרי כשומר סף מפני חקיקה שעלולה לפגוע בציבור החרדי, ולא כיוזם חקיקה.

הרב מאיה, בן 91, משמש כזקן מועצת חכמי התורה של ש״ס ומלווה את התנועה מאז ייסודה. בשנים האחרונות הוא משתתף בכינוסי הבחירות של התנועה ומעניק את ברכתו לפעילים ולמצביעים.

התנועה מקיימה בימים אלה כינוסים ברחבי הארץ בהשתתפות חברי מועצת חכמי התורה, במסגרת הפעילות הבחירתית המואצת לקראת יום הבחירות. בכינוס השבוע בבני ברק נכחו עשרות נציגים וראשי תתי״ם שפועלים למען התנועה בשטח, במטרה למצות את קולות הבוחרים.