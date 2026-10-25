רבבות מבני הישיבות ואברכי הכוללים התכנסו הערב (ראשון) בדרך אם המושבות בבני ברק לעצרת למען כבוד שמים ולחיזוק רשימת יהדות התורה, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל.
העצרת נערכה בעקבות קריאתם של מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, שפנו לאברכי הכוללים, לעמלים למחייתם, לבני הישיבות הגדולות ולבני שיעור ג' בישיבות לצעירים להגיע למעמד.
בקריאתם הדגישו גדולי ישראל את החשיבות הרבה שיש להתייצב בעצרת כאיש אחד בלב אחד ולהרבות כבוד שמים.
בשעות שקדמו לעצרת הגיעו אלפים רבים לאזור דרך אם המושבות, והמשטרה נערכה לניהול התנועה והקהל הרב שהתכנס במקום.
המעמד החל בשעה 19:15. בעצרת השתתפו גדולי ישראל ומנהיגי הציבור החרדי, שנשאו דברי חיזוק וקראו לציבור להרבות כבוד שמים ולהצביע לרשימת יהדות התורה. בין הנואמים: יו"ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני ויו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר.
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