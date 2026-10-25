אלפים רבים התכנסו בדרך אם המושבות בעקבות קריאת מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש • העצרת למען חיזוק יהדות התורה • צפו בשידור

יומיים לפני הבחירות

יומיים לפני הבחירות

המעמד החל בשעה 19:15. בעצרת השתתפו גדולי ישראל ומנהיגי הציבור החרדי, שנשאו דברי חיזוק וקראו לציבור להרבות כבוד שמים ולהצביע לרשימת יהדות התורה. בין הנואמים: יו"ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני ויו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר.

בשעות שקדמו לעצרת הגיעו אלפים רבים לאזור דרך אם המושבות, והמשטרה נערכה לניהול התנועה והקהל הרב שהתכנס במקום.

בקריאתם הדגישו גדולי ישראל את החשיבות הרבה שיש להתייצב ב עצרת כאיש אחד בלב אחד ולהרבות כבוד שמים.

העצרת נערכה בעקבות קריאתם של מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, שפנו לאברכי הכוללים, לעמלים למחייתם, לבני הישיבות הגדולות ולבני שיעור ג' בישיבות לצעירים להגיע למעמד.

רבבות מבני הישיבות ואברכי הכוללים התכנסו הערב (ראשון) בדרך אם המושבות ב בני ברק לעצרת למען כבוד שמים ולחיזוק רשימת יהדות התורה , בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל.

ניוזלטר יומי ש מ ד י +68K כבר רשומים

תהיו הראשונים לדעת.

כל מה שצריך לדעת. בלי הסחות דעת ובלי קבוצות וואטסאפ שמתפוצצות.

קבלו עכשיו