דירת גן בבני ברק | המחשה בלבד ( צילום: יהודה גליקמן )

סכסוך שכנים סוער בבני ברק הגיע לפתחו של בית משפט השלום בתל אביב, כאשר בעלת דירה ברחוב נתן הנביא הגישה תביעה נגד שכניה מהבניין הסמוך ברחוב אחיה השילוני. התובעת טענה כי השכנים ביצעו עבודות הרחבה מאסיביות ללא היתר בנייה: הרחיבו את דירותיהם בעשרות מטרים רבועים, הרסו חלק מגדר אבן משותפת, בנו קירות ועמודי תמיכה ואף פתחו חלונות חדשים הצופים ישירות אל תוך ביתה וחצרה הפרטית.

התובעת טענה כי הבנייה גזלה ממנה אור, אוויר ופרטיות, ודרשה מבית המשפט שורה של צווים: הפסקת העבודות, איסור בנייה בעתיד, והריסה מלאה של כל התוספות הבלתי חוקיות לצד השבת המצב לקדמותו. הנתבעים, מצידם, טענו כי העבודות בוצעו בתחומי חלקתם בלבד והצהירו כי הבנייה ניתנת להסדרה תכנונית בעתיד. הם אף הגישו טענת נגד חריפה: לטענתם, התובעת עצמה ביצעה בחצרה בנייה בלתי חוקית בהיקף נרחב, הפעילה מעון ילדים במקום וגרמה מטרד קשה לשכנים.

בני ברק ( צילום: יהודה גליקמן )