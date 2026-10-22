בסמטאות מאה שערים בירושלים פועל מזה שנים בית הוראה שנוי במחלוקת, שבראשו עומד הרב טייטלבוים, בעל תשובה במקורו. המקום מנהל את עצמו בניתוק מוחלט ממדינת ישראל, עד כדי כך שהוא פועל על פי שעון אירופה ולא על פי השעון הרשמי במדינה, כדי להימנע מכל הכרה בסמכות המדינה.

מבחוץ, המקום בולט באופן בולט במיוחד: על קירות האבן צבוע בגודל ניכר סמל ודגל הפלסטינים. הקבוצה הקיצונית הזו רואה עצמה במלחמה נגד המדינה הציונית, ובמסגרת פעילותה היא נוהגת מעת לעת לשרוף דגלים, לקרוא קריאות בזמן הצפירה בימי הזיכרון, ולתלות דגלי פלסטין וכרזות. עם זאת, יודעי דבר מציינים כי מעבר לפן ההצהרתי והקיצוני, בית ההוראה עצמו אינו מנהל פעילות מעשית רחבת היקף.

כעת מגיש הצלם חיים גולדברג מפלאש 90 תיעוד נדיר מתוך המקום הסגור. התמונות מציגות את בית ההוראה הישן, את מכשיר הטלפון הוותיק עם חוגת הסיבוב, ערימות ספרי קודש בלויות, ואת הרב טייטלבוים היושב במקומו, לצד התיעוד החיצוני של הדגל המצוייר על קירות המבנה.