42 בחורי חב"ד נעצרו הבוקר (שלישי) בנמל התעופה בן גוריון עם נחיתתם בארץ, בשל אי הסדרת מעמדם מול צה"ל. הבחורים, שנמצאים בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, חזרו משנת לימודים בישיבת חב"ד המרכזית בברוקלין.

לפי הנמסר כעת, 27 מהבחורים שוחררו והועברו לבקו"ם לאחר שהביעו נכונות להתגייס לצה"ל. לעומת זאת, 13 בחורים נוספים שהביעו חוסר נכונות לשתף פעולה עם הליך הגיוס נשפטו ונשלחו לכלא הצבאי. שני בחורים נוספים, שהוגדרו כ"משתמטים פרקליטותיים" לאחר שלא התייצבו לצו הראשון במשך יותר מ-540 ימים, נשלחו ישירות לכליאה בכלא 10.

הבחורים נעצרו לאחר ביקורת הגבולות, כאשר נאספו לחדר צדדי עד להגעת קצינה מתל השומר שתחליט מה לעשות בעניינם. גורם המעורה בפרטים מסר כי הבחורים לקחו בחשבון תרחיש שבו יעצרו, משום שלא עלה בידם לסדר את מעמדם מול צה"ל.

רבים מבני המשפחות של הבחורים, שלא התראו עמם במשך יותר משנה, המתינו באולם קבלת הפנים לשובם. כעת, לאחר השחרור של חלקם, הם צפויים להיפגש עם בניהם.

מדובר צה"ל מסר: "במסגרת פעולות האכיפה השוטפות של צה"ל לאכיפת חוק שירות ביטחון, נעצרו היום (ג') 42 משתמטים משירות צבאי. כלל המשתמטים נשפטו בהתאם לנוהל הסדור".

לפי הודעת צה"ל, "מתוך כלל המשתמטים, 27 הביעו נכונות להתגייס ונמצאו כשירים לשירות צבאי. בהתאם לכך, נשפטו לעונש על תנאי ושוחררו, ויחלו בתקופה הקרובה בהליכי גיוס סדורים לשירות בצה"ל. 13 משתמטים נוספים הביעו חוסר נכונות לשתף פעולה עם הליך הגיוס, ובהתאם לכך נשפטו ונשלחו לכלא הצבאי. שני משתמטים נוספים, המשתמטים משירות צבאי במשך תקופה ממושכת העולה על 540 ימים, נשלחו ישירות לכליאה בכלא הצבאי".