יהודה כהן, שכיהן עד לאחרונה כמנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, נפצע באורח קשה כתוצאה מחפץ כבד שנפל עליו. הוא פונה בדחיפות לבית החולים ומאושפז כעת במצב הדורש רחמי שמים מרובים.
עם היוודע הדבר, יצאה הודעה מיוחדת מלשכתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, הקוראת לכלל הציבור להתגייס ולהעתיר בתפילה לרפואתו.
בהודעה הרשמית שהופצה מלשכת הראשון לציון נמסר: "מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף מבקש מהציבור להעתיר בתפילה לרפואתו של מנכ"ל הרבנות היוצא יהודה רחמים בן חנה, הזקוק לרחמי שמים מרובים".
הציבור נקרא לומר פרקי תהילים ולהרבות בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של יהודה רחמים בן חנה, בתוך שאר חולי ישראל.
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