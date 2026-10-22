יהודה כהן במעונו של <a href="/articles/rabbi-david-yosef-voting-obligation-maran-ruling">הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א</a>

יהודה כהן, שכיהן עד לאחרונה כמנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, נפצע באורח קשה כתוצאה מחפץ כבד שנפל עליו. הוא פונה בדחיפות לבית החולים ומאושפז כעת במצב הדורש רחמי שמים מרובים.