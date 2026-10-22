בכנס בחירות שהתקיים בבית המדרש 'בני הישיבות' בשכונת שמואל הנביא בירושלים, נשא הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א נאום חריף ומזעזע, שבו הזהיר מפני הסכנה הרוחנית הכבדה שתיווצר אם השמאל יעלה לשלטון.

הגר"י יוסף פתח את דבריו בהתייחסות ישירה לסכנה הצפויה: "אם השמאל יעלה הוא יעשה קשיים, מה שיש עכשיו זה כאין ואפס ממה שהם מתכננים לעשות. אם הם יעלו זה יהיה פי כמה אי אפשר לתאר איזה גזירות שיהיו. אחד מראשי השמאל אמר לא גמרנו עכשיו נעשה גם גיוס בנות, לא רק גיוס בחורי ישיבות גם גיוס בנות לצבא מה שאמר החזו"א יהרג ואל יעבור...".

הראש"ל הוסיף והזהיר: "תסתכלו על הסקרים, יש חשש, זה לא סתם פחד, לפי הסקרים הם יעשו ממשלה עם הערבים, ויעשו הכל כדי להגיע לשלטון, יהרסו את כל הדת במדינה, יפרידו את הדת מהמדינה".

בהמשך דבריו, קרא הגר"י יוסף לציבור שלא להישאר אדישים: "אסור לעמוד מהצד רבותי מי שיעמוד מהצד, מה מרן היה אומר תמיד 'אורו מרוז כי לא באו לעזרת ה' בגיבורים', ח"ו. זה דבר חמור ביותר, אל תשחקו באש זה דבר חמור מאוד, כל אחד חייב להצביע".

הגר"ד לנדו על המפלגות החדשות בבלי | 20.10.26 2

"המצב מאוד קשה - פיקוח נפש רוחני כפשוטו"

הראשון לציון הדגיש את חומרת המצב, תוך שהוא פונה גם לאלו שביקרו בעבר את התנועה: "רבותיי המצב מאוד קשה פיקוח נפש רוחני וזה כפשוטו אני לא סתם מפחיד אתכם אני מקבל הרבה דיווחים מכל מיני מקומות המצב בסכנה ח"ו שהשמאל יעלה, לא רק אתם תצביעו זה בודאי שאתם שומעים לרבנים תשפיעו גם על אחרים".

"היו כאן אברכים שדיברו כל הזמן נגד נגד נגד שיחזרו בתשובה, ידברו הפוך, עכשיו ידברו וישכנעו את המשפחה שלהם, קרובים שלהם, תלמידים שלהם, כדי שיצאו להצביע כי זה פיקוח נפש רוחני", הוסיף הגר"י יוסף.

הראש"ל הזכיר את מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל: "מרן נמצא למעלה בשמים והוא תחת כנפי השכינה נהנה מזיו השכינה, בשמים מרן רואה מה שאנחנו עושים במס' ברכות כתוב שהמתים יודעים מה שנעשה עם החיים, אז הוא רואה את כל מה שקורה פה, מעשי ידי טובעים בים ח"ו יפלו, יהיה גזירות על עם ישראל, אז הוא מברך מלמעלה את כל מי שלא רק שיצביע אלא מי שיפעל".

הגר"י יוסף יצא במתקפה חריפה נגד השר איתמר בן גביר: "אסור להצביע לו, מי שמצביע לו כאילו הוא עלה להר הבית, שלוחו של אדם כמותו, לא רק זה איך השוטרים מפליאים מכותיהם בחרדים הוא שר המשטרה הוא אמר איזה מילה ... הוא שמח מזה שככה יכעסו על הנציגים שלנו והוא יעלה. לא רק זה, האם הוא נתן איזה תלמוד תורה? מקווה? בית כנסת? הבחורים בפרט הבחורים הספרדים שחושבים להצביע לו מה בכלל ההוא אמינא".

הראש"ל סיים את דבריו בהדגשת הפעולה לשם שמים: "אנחנו עושים לש"ש לא קיבלתי כלום מאז שקמה ש"ס, 42 שנה לא קיבלתי אגורה, שום דבר, לא אני ולא הישיבה, נו אני צריך להיות ממורמר? לא! אני לא ממורמר! כי עושים לשם שמים, לא מצביעים כדי לקבל איזה משכורת, או מעמד, אני עושה הכל לשם שמיים כדי להמשיך את המורשת של מרן, זה המורשת של מרן לזכות את הרבים, לא להיות כמו נח לדאוג לעצמו וזהו, צדיק בפרווה, צריך להיות צדיק שמזכה את הרבים".