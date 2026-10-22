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התקפה חריגה לקראת הבחירות

כ"ץ מאשים את האופוזיציה: כל פיגוע יירשם על שמם

שר הביטחון במתקפה חריפה על לפיד, בנט וגולן: מטילים דופי בשיקולינו להזהיר מאיומים ופוגעים בהרתעה • "צה"ל ערוך לפעולות מניעה והגנה מול איראן ושלוחיה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שר הביטחון ישראל כ"ץ יצא אתמול (יום ה') במתקפה חריפה נגד מנהיגי האופוזיציה, והאשים אותם בפגיעה ישירה בהרתעה הישראלית ובעידוד אויבי המדינה. בהודעה שפרסם, טען כ"ץ כי "כל התקפה על ישראל וכל הפיגועים הבאים אם חלילה יהיו, יירשמו על שמם של יאיר לפיד, , יאיר גולן וחבריהם לאופוזיציה".

לדברי שר הביטחון, מנהיגי האופוזיציה "לא מפסיקים לתקוף את רה"מ ואותי ולהטיל דופי בשיקולינו להזהיר ולהתריע - על סמך מידע המצוי בידינו - מפני כוונות אויבינו לתקוף את ישראל ולבצע פיגועים בערב הבחירות או במהלכן - כדי להשפיע על תוצאות הבחירות".

כ"ץ הבהיר כי צה"ל ערוך מבחינה מודיעינית ומבצעית לביצוע פעולות מניעה והגנה מול ושלוחיה בכל הזירות, במטרה להרתיע ולהגן על אזרחי ישראל. לדבריו, אם יידרש, צה"ל יפעל באופן מיידי או בהתאם להחלטות שיתקבלו.

שר הביטחון הדגיש כי חשוב שאויבי ישראל ידעו "שלא ינום שומר ישראל ושאנחנו מודעים ונחושים וערוכים לכל אפשרות - בלי קשר לשום הליך פוליטי". לדבריו, הביקורת והאמירות המייחסות לממשלה שיקולים זרים "מעידות על ניתוק ועל שיקולים פוליטיים צרים של אומריהם ופוגעות בהרתעה הישראלית וממריצות את אויבינו לפעול".

ההתקפה של כ"ץ מגיעה על רקע מתיחות ביטחונית גוברת. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בטקס סיום קורס קצינים לנעשה באיראן, והבהיר כי ההנחיה שלו היא להפיל את משטר האייתוללות. "המשטר באיראן עדיין לא למד את הלקח", אמר נתניהו, והוסיף: "יש רק דרך אחת להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד - להפיל את המשטר באיראן. וזו ההנחייה שלי לצה"ל, למוסד ולזרועות הביטחון".

במקביל, כ"ץ אמר בטקס: "בימים האחרונים אנחנו מזהים ניסיונות של אויבינו, ובראשם איראן ושלוחיה, לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל. המשטר האיראני נמצא בנקודה החלשה ביותר שלו אי פעם - ואנחנו מזהים שהחולשה הזאת יכולה להביא אותו לנקוט בצעדים הקיצוניים ביותר - גם כנגד מדינת ישראל".

איראןנפתלי בנטיאיר לפידישראל כ"ץבחירות 2025

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