תיעוד יוצא דופן מהמלחמה באוקראינה מציג חתול שהתריע בפני מפעיל רחפנים אוקראיני על כוח רוסי מתקרב. בעל החיים הפגין דריכות רגע קריטי לפני שהחיילים הרוסים הגיעו לעמדה, והפך לסייר בלתי צפוי בשדה הקרב.

על פי דיווחים בתקשורת האוקראינית שפורסמו ב־20 באוקטובר 2026, מפעילי רחפנים הבחינו בחתול שנדרך באופן פתאומי ונמלט מהמקום. שניות ספורות לאחר מכן הופיע בתיעוד טרקטורון ועליו שני חיילים רוסיים, שהתקדמו לעבר העמדה האוקראינית. האירוע התרחש באזור שבו פעל מפעיל רחפן תקיפה מסוג אף־וי־פי, הנשלט באמצעות סיב אופטי. רחפנים מסוג זה מעבירים את אותות השליטה והתמונה דרך כבל דק, ולכן הם חסינים יותר לשיבושי תקשורת ולוחמה אלקטרונית בהשוואה לרחפנים הנשלטים באמצעות קשר רדיו.

חתול הציל מפעיל רחפן אוקראיני מכוח רוסי מתקרב - צילום: צבא אוקראינה חתול הציל מפעיל רחפן אוקראיני מכוח רוסי מתקרב | צילום: צילום: צבא אוקראינה 10 10 0:00 / 0:30

בשנים האחרונות הפכו רחפני התקיפה לכלי מרכזי במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הם משמשים לאיתור כוחות, למעקב אחר תנועות בשטח ולתקיפת מטרות. במציאות שבה כל תנועה עלולה לחשוף כוח צבאי לסכנה, גם תגובה חריגה של בעל חיים עשויה למשוך את תשומת לבם של הלוחמים.

החתול לא הפעיל מערכת תצפית ולא קיבל התרעה ממערכת צבאית כלשהי. הוא פשוט הגיב לסביבה עוד לפני שהכוח המתקרב הופיע בבירור בתיעוד. כך הפך רגע קטן בחזית לתזכורת לכך שלעיתים, גם בשדה קרב רווי טכנולוגיה, מי שמבחין ראשון בסכנה הוא דווקא בעל חיים בעל ארבע רגליים.