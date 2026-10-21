מתקפת החות'ים על מחנה האימונים בתימן ( צילום: רשתות חברתיות )

מספר ההרוגים במתקפת הטילים הבליסטיים שביצעו החות'ים על מחנה הכשרה של כוחות הביטחון התימניים הגיע ל-73 הרוגים, כך נמסר אתמול (שלישי) בידי מושל מחוז שבווה, עוואד בן אל-וזיר. יותר מ-200 בני אדם נפצעו במתקפה, ו-14 נוספים עדיין מוגדרים נעדרים.

המתקפה התרחשה ביום שני האחרון, 19 באוקטובר, במחוז שבווה שבדרום המדינה. שלושה טילים בליסטיים פגעו במחנה אל עלאם במהלך אימון של מגויסים חדשים לכוחות הביטחון והמשטרה. לפי דיווח סוכנות הידיעות אי-פי, ההרוגים היו מגויסים צעירים בני 18 עד 20 שנערכו לאימון במסגרת הכשרתם הראשונית. פצועים רבים הועברו לקבלת טיפול רפואי, וחלקם פונו למחוזות אחרים כשהם במצב קשה. הרשויות המקומיות ממשיכות לעקוב אחר מצבם של הנפגעים ולברר מה עלה בגורלם של הנעדרים.

מתקפת החות'ים על מחנה האימונים בתימן - צילום: רשתות חברתיות מתקפת החות'ים על מחנה האימונים בתימן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

החות'ים, הנתמכים בידי איראן, קיבלו אחריות על המתקפה. דוברם הצבאי יחיא סריע טען כי המחנה שהותקף מופעל בידי כוחות סעודיים. לעומת זאת, הרשויות בתימן הציגו את המתקן כמחנה הכשרה של כוחות הביטחון המקומיים, וטענו כי המגויסים שהו בו לצורך אימונים בלבד ולא במסגרת פעילות מבצעית בחזית.

המתקפה מתרחשת על רקע החרפה מחודשת במלחמת האזרחים בתימן. לאחר תקופה שבה הפסקת האש שהושגה בשנת 2022 צמצמה במידה ניכרת את הלחימה, התחדשו בחודשים האחרונים העימותים בין החות'ים לבין כוחות הממשלה התימנית המוכרת בזירה הבינלאומית, הנתמכת בידי קואליציה בהובלת סעודיה.

מתקפת החות'ים על מחנה האימונים בתימן ( צילום: רשתות חברתיות )

המאבק מקבל משמעות אסטרטגית נוספת בשל מיקומה של תימן סמוך למצר באב אל-מנדב, נתיב שיט מרכזי המחבר בין ים סוף למפרץ עדן ומשמש מעבר חשוב לסחר הימי העולמי. במקביל ללחימה במחוזות נוספים, כוחות הממשלה פועלים להשיב שטחים שבשליטת החות'ים, בעוד העימותים מאיימים להעמיק את המשבר הביטחוני וההומניטרי במדינה.

על פי הדיווחים שפורסמו ב-20 באוקטובר, מדובר באחת המתקפות הקטלניות ביותר מאז התחדשות הלחימה בחודשים האחרונים. מספר ההרוגים עלה בתוך זמן קצר מהדיווחים הראשוניים, והיקף הנפגעים ממחיש את עוצמת הפגיעה במחנה הצבאי.