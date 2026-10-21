איראן נכשלת: יצוא הנפט מהמפרץ עקף את רמות טרום המלחמה

ניסיונות איראן להפוך את מצר הורמוז לנשק אסטרטגי נגד ארצות הברית ומדינות המפרץ נתקלים בכישלון מפתיע: יצוא הנפט מהמפרץ הפרסי ומנתיבים חלופיים במזרח התיכון הגיע ליותר מ-24 מיליון חביות ביום בשבוע שהסתיים ב-18 באוקטובר, לעומת 23.3 מיליון חביות ביום לפני המלחמה. כך עולה מנתוני חברת Kpler, כפי שמדווח ה"וול סטריט ג'ורנל".

על רקע המתיחות הגוברת בין וושינגטון לטהרן, כאשר בישראל מתריעים מפני חישוב מוטעה שיוביל להסלמה, מתברר כי המאמצים האיראניים לשבש את זרימת הנפט נתקלים בקשיים משמעותיים. מערך הובלה ימי מאולתר, הנתמך בהגנה אמריקנית ובתמריצים כספיים חריגים, מאפשר למכליות להמשיך לחצות את המצר.

במקביל, סעודיה ואיחוד האמירויות מגבירות את השימוש בצינורות עוקפים: בספטמבר, כ-40% מיצוא הנפט שאינו איראני יצא מהמפרץ בנתיבים חלופיים, לעומת 17% בלבד לפני המלחמה. המעבר לנתיבים יבשתיים מאפשר לעקוף את האיום הימי האיראני ולשמור על רציפות האספקה.

כ-30 תקיפות – והספינות ממשיכות להפליג

היקף התקיפות אינו מבוטל: כ-30 תקיפות נגד כלי שיט דווחו באוקטובר, אך הן לא הצליחו לעצור את זרימת הנפט. איראן משתמשת בכטב"מים, בטילים ובסירות קטנות כדי לפגוע בספינות ולהרתיע את מפעיליהן, אולם הרווחים הגבוהים משכנעים בעלי אוניות וסוחרים להמשיך להסתכן.

לפי נתוני Kpler, סוחרים יכולים להרוויח כ-20 דולר נוספים על כל חבית נפט עיראקי לעומת התקופה שלפני המלחמה. במכלית-על הנושאת כשני מיליון חביות, מדובר בפוטנציאל לרווח נוסף של כ-40 מיליון דולר. אנשי צוות מקבלים גם הם תמריצים חריגים, ובמקרה אחד הוצעו עד 25 אלף דולר עבור הפלגה הלוך ושוב.

גם מכליות ותיקות חוזרות לפעילות באזור. חלקן מעבירות את הנפט לספינות אחרות במפרץ עומאן, לעיתים לאחר כיבוי מערכות המעקב, ומשם ממשיך המטען לשווקים הבינלאומיים. השיטה מאפשרת לעקוף חלק מהסיכונים הביטחוניים ולהמשיך את זרימת הנפט.