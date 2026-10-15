סין התקינה מתקנים מעל רמזורים – והנהגים עצרו לצלם

תיעוד חריג שהגיע מסין מציג כיצד תשתיות רחוב מוכרות מקבלות תפקיד חדש בעידן הטכנולוגי. מעל רמזורים בערים שונות הותקנו מתקנים ייעודיים לכלי טיס בלתי מאוישים, במסגרת מערך טכנולוגי מתקדם שנועד לאפשר להם לפעול ברחבי העיר.

המערכת מאפשרת לרחפנים לנחות בעמדות ייעודיות, להיטען ולהמריא מחדש, ללא צורך בתחנות קרקעיות נפרדות. כך הופכים עמודי התשתית העירונית לחלק מרשת המאפשרת הפעלה מהירה של כלי טיס אלה.

המתקנים שהותקנו מעל רמזורים בסין - צילום: רשתות חברתיות המתקנים שהותקנו מעל רמזורים בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25