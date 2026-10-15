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סין התקינה מתקנים מעל רמזורים – והנהגים עצרו לצלם

תיעוד חריג מסין מציג כיצד עמודי תאורה ורמזורים הופכים לתחנות טעינה ושיגור לרחפנים, כחלק ממערך מעקב טכנולוגי מתקדם

תיעוד חריג שהגיע מסין מציג כיצד תשתיות רחוב מוכרות מקבלות תפקיד חדש בעידן הטכנולוגי. מעל רמזורים בערים שונות הותקנו מתקנים ייעודיים לכלי טיס בלתי מאוישים, במסגרת מערך טכנולוגי מתקדם שנועד לאפשר להם לפעול ברחבי העיר.

המערכת מאפשרת לרחפנים לנחות בעמדות ייעודיות, להיטען ולהמריא מחדש, ללא צורך בתחנות קרקעיות נפרדות. כך הופכים עמודי התשתית העירונית לחלק מרשת המאפשרת הפעלה מהירה של כלי טיס אלה.

המתקנים שהותקנו מעל רמזורים בסין
המתקנים שהותקנו מעל רמזורים בסין| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הטכנולוגיה כבר נבחנת בערים בסין במטרה לאפשר לרחפנים לבצע סיורים, לנטר את סביבתם ולהגיב לאירועים בשטח.

רחפנים מסוג זה יכולים לסייע במעקב אחר עומסי תנועה, בזיהוי עבירות ובתגובה לאירועים בכבישים. בשנגחאי החלו רשויות התנועה לבחון כבר בשנת 2024 שימוש ברחפנים לצורכי אכיפה וניהול תנועה, לרבות זיהוי עבירות ומתן הנחיות באמצעות רמקולים.

מצד אחד, מדובר בשימוש יעיל בתשתיות קיימות ובטכנולוגיה שיכולה לשפר את התגובה לאירועים. מצד שני, השילוב בין רחפנים, מצלמות ומערכות מעקב במרחב הציבורי מעורר שאלות על פרטיות ועל היקף הפיקוח הטכנולוגי בחיי היומיום.

רחפניםסיןטכנולוגיהמעקב
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