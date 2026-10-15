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בספארי

כך מאכילים את דוב הנמלים ברמת גן | תיעוד מיוחד

שייק מזין הוכנס לצינורות פלסטיק, והחיה שולפת אותו בלשונה הדביקה • העשרה התנהגותית שמעודדת יכולות טבעיות

התיעוד מהספארי ברמת גן
התיעוד מהספארי ברמת גן| צילום: צילום: הספארי ברמת גן

המטפלים בספארי ברמת גן הכינו לטרמיט, דוב הנמלים המתגורר במקום, ארוחה ייחודית: שייק מזין המורכב ממגוון רכיבים — תפוח עץ, בננה, שיבולת שועל, ביצה קשה, גזר, בשר לב, מעט דבש, מזון כלבים יבש, אדמת כבול ומים. את השייק הכניסו לצינורות פלסטיק מחוברים זה לזה, המדמים את המקומות שבהם דוב הנמלים משיג את מזונו בטבע.

באמצעות לשונו הארוכה והדביקה, טרמיט שולף את התערובת המזינה מתוך הצינורות, בדומה לאופן שבו הוא ניזון מנמלים ומטרמיטים בטבע. מדובר בהעשרה התנהגותית שמעודדת חיפוש מזון, חקירה, הפעלת החושים ושימוש ביכולות הייחודיות של החיה.

"בספארי חשוב לנו לא רק מה בעלי החיים אוכלים, אלא גם איך הם משיגים את המזון שלהם", מסרו מהספארי. הפעילות מאפשרת לטרמיט לממש את היכולות הטבעיות שלו ולהישאר פעיל ומעורב בסביבתו.

הספארי ברמת גן מקפיד על רווחת החיות ומספק להן העשרות שונות לאורך כל השנה. בחודשים האחרונים תועדו פעילויות העשרה נוספות, ביניהן שימפנזים שהגיבו בקולות תקשורת מיוחדים למאוורר חדש שהוכנס למתחם שלהם.

קובוסי המים בספארי (צילום: שירה ענבר דנין, דוברות הספארי ברמת גן)

במקביל לפעילויות ההעשרה, הספארי ממשיך להתרחב ולקבל דיירים חדשים. לפני מספר שבועות הגיע למקום נמר פרסי צעיר בשם דני משוודיה, במסגרת תוכנית הרבייה האירופית לשימור תת־המין המצוי בסכנת הכחדה. כחודש לפני כן נולד בספארי גור קובוס מים זכר עם סימן מיוחד בצורת לב על אפו, שעבר בהצלחה את החודשים הראשונים והרגישים לחייו.

ספארי רמת גןדוב נמליםרווחת בעלי חייםהעשרה התנהגותית

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