המטפלים בספארי ברמת גן הכינו לטרמיט, דוב הנמלים המתגורר במקום, ארוחה ייחודית: שייק מזין המורכב ממגוון רכיבים — תפוח עץ, בננה, שיבולת שועל, ביצה קשה, גזר, בשר לב, מעט דבש, מזון כלבים יבש, אדמת כבול ומים. את השייק הכניסו לצינורות פלסטיק מחוברים זה לזה, המדמים את המקומות שבהם דוב הנמלים משיג את מזונו בטבע.

באמצעות לשונו הארוכה והדביקה, טרמיט שולף את התערובת המזינה מתוך הצינורות, בדומה לאופן שבו הוא ניזון מנמלים ומטרמיטים בטבע. מדובר בהעשרה התנהגותית שמעודדת חיפוש מזון, חקירה, הפעלת החושים ושימוש ביכולות הייחודיות של החיה.

"בספארי חשוב לנו לא רק מה בעלי החיים אוכלים, אלא גם איך הם משיגים את המזון שלהם", מסרו מהספארי. הפעילות מאפשרת לטרמיט לממש את היכולות הטבעיות שלו ולהישאר פעיל ומעורב בסביבתו.

הספארי ברמת גן מקפיד על רווחת החיות ומספק להן העשרות שונות לאורך כל השנה. בחודשים האחרונים תועדו פעילויות העשרה נוספות, ביניהן שימפנזים שהגיבו בקולות תקשורת מיוחדים למאוורר חדש שהוכנס למתחם שלהם.