התפרעות במודיעין עילית: שברו חלונות והשליכו גז בכינוס ש״ס

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מהומה חריגה פרצה במוצאי שבת במודיעין עילית, כאשר קיצונים פרצו לכינוס למען תנועת ש״ס שהתקיים בעיר בהשתתפות הגאון רבי יורם סרי ועשרות בני ישיבות.

הפורעים ריסקו את חלונות בית המדרש בו התקיים הכינוס והשליכו גז מדמיע לעבר המשתתפים. שלושה בני אדם נפגעו באורח קל מהגז וטופלו במקום. לפי עדויות משתתפים, מחוץ למבנה התקבצו אנשים נוספים שניסו לפרוץ פנימה, ובעקבות המהומה ננעלו דלתות בית המדרש. חבר הכנסת יונתן משריקי, שהגיע למקום, לא הורשה להיכנס ועזב. הגאון רבי יורם סרי נאלץ לעזוב את המקום בעקבות ההתפרעות, כאשר חברי המועצה ליוו אותו והגנו עליו בגופם. 10 ימי מאסר לבחור ישיבה שנתפס נוהג יאיר טל | 21.10.26 במהלך הכינוס התייחס הגאון רבי סרי למפלגה החרדית החדשה ולמסרים שהיא מקדמת בפרסומיה. הרב טען כי המפלגה ממומנת בידי גורמים מהשמאל, במטרה לפורר את החברה החרדית. ״זה פשוט. לא להתבלבל. זה ודאי ככה. ואין לי שום ספק שמי שמממן את המפלגה הזאת זה השמאל״, אמר הגאון רבי סרי.

דברי הגאון רבי יורם סרי - צילום: ח.ל דברי הגאון רבי יורם סרי | צילום: צילום: ח.ל 10 10 0:00 / 0:49

בהמשך דבריו התייחס הרב להיקף הפרסום של המפלגה: ״ואין לי שום ספק שיש שם הרבה כסף. המון כסף, כי אתם רואים כמה עולות הפרסומות האלה? שהוא מפרסם. אני מתבייש לראות את זה, את הצהוב הזה״.

הגאון רבי סרי התייחס גם לסיסמאות המופיעות בפרסומי המפלגה וציין: ״'מי שלא עובד ומי שלא לומד שילך לצבא, שומרים על אלה שלומדים', זה הכל שקר וכזב, זה הכל של השמאל״.

בהמשך הבהיר כי טענותיו מבוססות על מידע ששמע מאנשים המעורים בנושא: ״אין לי שום ספק בזה, אני שומע מאנשים שמבינים, שאיזה הם יודעים את זה מבפנים. הרב יעקב אשר אמר את הדברים מפורשים, שהוא יודע מבפנים״.

את דבריו חתם בקביעה: ״ומממנים את זה כדי לפורר את החברה החרדית, אין בזה שום ספק בעולם. לא להתבלבל ולא לטעות ולא ללמד זכות ולא להבין שיש דעה נוספת וכיוצא בזה, ממש זה לא הנושא״.

( צילום: יהודה פולק )

( צילום: יהודה פולק )

( צילום: יהודה פולק )