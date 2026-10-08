תיעודים מרהיבים מימי החג בחצר הקודש באבוב 45 במרכז החסידות בבורו פארק מעידים על עבודת הקודש המיוחדת שאפיינה את ימי המועד השנה. אלפי חסידים זכו להשתתף בשולחנות הטהורים ובעבודת הנענועים בסוכה המפוארת, הנחשבת לאחת המיוחדות בעולם היהודי כולו.

בכל ערב מימי המועד ערך האדמו"ר שולחן טהור בסוכה הגדולה, כאשר זקני החסידות לצד פרחי החסידים עמדו מתחת לכסאו וניגנו בכינורות ניגוני רגש והתעלות. המחזה המיוחד של הדורות המתחברים יחד בניגון חזר על עצמו בכל יום מימי המועד.

במהלך ימי החג התקיימו גם טקסי חלוקת פרסים למצטייני המוסדות החינוכיים של החסידות. בליל שני דחול המועד חולקו פרסים למצטייני המתיבתא, ובליל רביעי דחול המועד זכו מצטייני הישיבות הקטנות לקבל את הפרסים. כמו כן, חולקו פרסים לבחורי החסידות שהגיעו מארץ הקודש ועמדו בהצלחה במבחן על מאות דפי גמרא במסגרת ארגון "ושננתם", בהנהלת צדקת ארץ הקודש של החסידות.

בליל שלישי דחול המועד סוכות, בהמשך לשולחן הטהור, נערכה שמחת בית השואבה בהיכל בית המדרש הגדול, בריקודים זכר לשמחה שהייתה במקדש. התיעודים כוללים גם צילומים מעבודת הקודש ביום הושענא רבה וממוצאי שמחת תורה בצל הקודש.