השער המחולל בבית העלמין באלכסנדר ( צילום: באדיבות המצלם )

הלם עמוק פקד את חסידי אלכסנדר ברחבי העולם לאחר שביום רביעי התגלה מעשה ונדליזם חמור בבית העלמין היהודי בעיר אלכסנדר שבפולין. אלמונים ריססו כתובות נאצה על שער הכניסה לבית הקברות הישן, שבו קבורים אדמור"י החסידות זיע"א ומצוקי ארץ נוספים.

על פי הפרטים שהתקבלו, המעשה בוצע בשעות הלילה המאוחרות של יום שלישי. מתפללים שהגיעו למחרת לשפוך שיח על קברי הצדיקים נחרדו לגלות את חילול הקודש. עם התגלית, יצרו קשר עם מנהלי הכנסת האורחים 'אלכסנדר הויף' הפעילה במקום לאורך כל השנה. הנהלת ההכנסת אורחים והוועד לשמירת קברי אדמור"י החסידות הגישו תלונה מיידית בתחנת המשטרה המקומית, שפתחה בחקירה נמרצת.

השער המחולל בבית העלמין באלכסנדר ( צילום: באדיבות המצלם )

חוקרי המשטרה הפולנית אוספים ממצאים מהזירה ובודקים מצלמות אבטחה באזור, במטרה לאתר את הפושעים ולהביאם לדין. בחסידות מקווים כי הרשויות יפעלו ביד קשה נגד העוולים, ובמקביל החלו בפעולות לניקוי השער.

בתוך כך מתכוננים בחסידות לקראת ההילולא של הרה"ק בעל ה'ישמח ישראל' זצ"ל שתחול בראש חודש שבט, והמונים צפויים לפקוד את המקום בעזרת השם.