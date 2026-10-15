עונת הרחצה לשנת 2026 הסתיימה עם מחיר כבד במיוחד: 35 בני אדם נספו בטביעה בחופי ישראל, כך עולה מנתוני אגף אתרי רחצה במשרד הפנים. העונה נפתחה בט' בניסן תשפ"ו, 9 באפריל, בעקבות המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, ונסתיימה בכ"ט בתשרי תשפ"ז, 10 באוקטובר.

הנתונים שפורסמו מצביעים על תמונה מדאיגה: רוב מכריע של הטביעות התרחש בחופים שאינם מוכרזים לרחצה או מחוץ לשעות פעילות שירותי ההצלה. 20 בני אדם נספו בחופים שהוכרזו כאסורים לרחצה, ששה בחופים ללא סטטוס, וארבעה בחופים מוכרזים אך מחוץ לשעות פעילות ההצלה. רק חמישה מקרי הטביעה אירעו בחופים מוכרזים בזמן שבו פעלו שירותי ההצלה.

רוב מוחלט של מקרי הטביעה התרחש בים התיכון, שבו נספו 31 בני אדם. שניים נספו בים סוף, אחד בכנרת ואחד נוסף בים המלח. מבחינת התפלגות המגדרים, 31 מההרוגים היו גברים וארבע נשים. 17 מהנספים היו בני 46 ומעלה, ותשעה היו בגילאי 19 עד 45.

בהשוואה לשנים קודמות, בעונת הרחצה 2025 נרשמו 31 מקרי טביעה למוות, ובעונת 2024 נרשמו 34 מקרים. העלייה בשנה הנוכחית מעוררת דאגה, אף שהמספרים נותרים ברמה דומה לשנים האחרונות.

במהלך העונה הקצה משרד הפנים כ-35.5 מיליון שקלים לפיתוח חופי הרחצה, להנגשתם ולשדרוגם, לרבות הצטיידות בציוד הצלה ובאמצעי בטיחות. במקביל הפעיל המשרד קמפיין הסברה שנועד להעלות את המודעות לסכנות שברחצה לא בטוחה.

מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, מסר: "נתוני עונת הרחצה מדגישים את החשיבות של רחצה בחופים מוכרזים ובשעות שבהן פועלים שירותי ההצלה. במקביל, משרד הפנים פועל לשיפור התשתיות, להנגשת חופי הרחצה ולחיזוק אמצעי הבטיחות, בשיתוף הרשויות המקומיות. נמשיך להשקיע בפיתוח החופים ובשדרוגם, במטרה לשפר את השירות לציבור ולאפשר חוויית בילוי בטוחה ונגישה יותר".

עונת הרחצה 2027 תיפתח בז' בניסן תשפ"ז, 14 באפריל 2027, כשבוע לפני חג הפסח. משרד הפנים מדגיש כי ההיערכות לעונה הבאה כבר החלה, וכוללת שדרוג תחנות הצלה והכנת תשתיות נוספות.