צוותי כבאות והצלה ויחידות חומ"ס (חומרים מסוכנים) פעלו הבוקר (יום שני) במפעל אינטל בקריית גת, לאחר שעובדי המפעל דיווחו על חשד לדליפת חומר מסוכן והזעיקו את כוחות החירום למקום.

צוותי כבאות והצלה מתחנה אזורית אשקלון הגיעו לזירה יחד עם יחידות חומ"ס ייעודיות. הכבאים ביצעו ניטור של מוקדי החומר, פעלו לייצוב המצב ולדיגום של החומר המסוכן על מנת לזהותו.

מדוברות כבאות והצלה הבהירו כי האירוע ממוקד בשטח המפעל בלבד, וכי אין סכנה לתושבים באזור. נכון לשעה זו לא דווח על נפגעים.

האירוע מתרחש כשבוע לאחר הפיצוץ הקטלני במפעל אינטל, כאשר פיצוץ במכל תעשייתי שהכיל כ-8 טונות של החומר הכימי NF3 (חנקן תלת-פלואורי) הוביל לשריפה. שני עובדים נספו באירוע, ועובד נוסף אושפז במצב קשה.

על פי התחקיר הראשוני של אותו אירוע, הסיבה לתקרית הייתה התנתקות פתאומית של צוואר מכל תעשייתי ממקומו, מה שהוביל לשחרור מיידי ובלתי מבוקר של הגז תחת לחץ גבוה והתלקחות האש במקום.