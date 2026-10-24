שני בני אדם נספו אמש (ה') בתאונת דרכים קשה ביותר שאירעה על כביש 6678 בעמק בית שאן, סמוך ליישוב טירת צבי. גבר ואישה כבני 30 חולצו ללא רוח חיים מרכב פרטי שהתהפך בעקבות התנגשות בין שני כלי רכב.

שלושה צוותי כיבוי והצלה שהוזעקו למקום פעלו לחילוץ הלכודים מהרכב ההפוך. חובשי מד"א שהגיעו לזירה קבעו את מותם של שני הנספים עם חבלה רב מערכתית. במקביל פינו הצוותים לבית החולים העמק שלושה פצועים נוספים: אישה כבת 25 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ושני פצועים קל.

רשף אלמוג אוחיון, מפקד כוחות הכיבוי במקום, מסר: "פעלנו לחילוץ שני לכודים מרכב פרטי שהתהפך בתאונת דרכים קשה מאוד. לצערי שני הלכודים שחילצנו מכלי הרכב היו ללא רוח חיים כבר בהגעתנו למקום".

מדוברות מד"א נמסר כי הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 בשעה 21:50, והצוותים הוזעקו לכביש 6678 בסמוך לשדה אליהו.

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רופא מתנדב במד"א שמעון דיין, חובש ביחידת האופנועים נתנאל שוקרון וחובש מד"א צבי גרינהוט תיארו את הזירה: "ראינו רכב הפוך על הגג ובתוכו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, טיפלנו בשלושה פצועים נוספים במצב בינוני וקל".