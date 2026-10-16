ביום רביעי בצהריים, בכביש 91 שבין צומת מחניים לקיבוץ משמר הירדן, התרחש מעשה גבורה אזרחי שזעזע את הציבור. אבשלום רביבו ז"ל, נהג אוטובוס בן 61 מאשדוד, הסיע כשלושים חיילים מבסיס חיל האוויר תל נוף צפונה, בראש שיירה של שלושה אוטובוסים. באותו רגע, משאית מהנתיב הנגדי חצתה ישירות אל מסלולו.

בשבריר שנייה זיהה רביבו את הסכנה. במקום לסטות שמאלה – מהלך שאולי היה מציל את חייו אך חושף את מרכז האוטובוס לפגיעה ישירה – הוא סובב את ההגה ימינה. ההתנגשות הקטלנית נספגה כולה בתא הנהג המרוסק.

החיילים נפצעו באורח קל בלבד ופונו למרכז הרפואי זיו בצפת. רביבו נלכד בתא הנהג, חולץ לאחר מאמצים ממושכים, אך צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום לאחר ניסיונות החייאה. נהג המשאית, כבן חמישים, נפצע באורח קשה ופונה במסוק.

ורד, אלמנתו, שיתפה בלב שבור: "אנחנו נשואים 26 שנה, יש לנו שלושה ילדים. אבא למופת, בן אדם ערכי ועניו, היה החבר הכי טוב שלי. זאת אבדה גדולה מאוד. הוא גיבור גיבור גיבור".

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בלוויה באשדוד הגיעו החיילים שהיו באוטובוס, יחד עם מפקד הטייסת. המפקד אמר לה: "הוא הציל את 30 הילדים שלי". מישהו מהנוסעים הוסיף: "הנהג נהרג, אבל הוא הציל את כולנו".

ורד הדגישה: "ממה שאני מבינה, הוא פנה ימינה כדי שהמשאית תפגע בו ולא באמצע האוטובוס... אני יודעת שהוא היה בסדר, היה היסח דעת של נהג המשאית. התרסק לי הלב, אבל זה הכי התאים לו לעשות את מה שעשה".