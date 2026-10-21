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תיעוד מצמרר

בשנייה האחרונה: הולך רגל נמלט ממוות בפולין | צפו

מכונית שעצרה במעבר חצייה נהדפה לפתע לעברו של הולך רגל לאחר שגרר התנגש בה • האיש זינק לאחור ברגע האחרון והצליח להימלט

תיעוד מצמרר ממצלמות אבטחה בעיר אלק שבפולין מציג רגעים שבהם הולך רגל כמעט איבד את חייו כאשר מכונית נהדפה לעברו בעקבות התנגשות עם גרר.

בתיעוד נראית מכונית שעוצרת לפני מעבר חצייה כדי לאפשר להולך רגל לחצות את הכביש. רגעים ספורים לאחר מכן, גרר שהגיע מאחוריה מתנגש בעוצמה בחלקה האחורי של המכונית. כתוצאה מהפגיעה, המכונית נדחפת קדימה וחוצה את מעבר החצייה, היישר לכיוון האיש שעמד על הכביש.

הולך הרגל מבחין בסכנה ומזנק לאחור ברגע האחרון, בחזרה אל המדרכה, וכך מצליח להימנע מפגיעה ישירה. על פי הדיווחים, האיש לא נפצע כלל בתקרית.

הנהג שנסע במכונית שנפגעה קיבל טיפול רפואי במקום, אך פציעותיו היו קלות והוא לא נזקק לאשפוז.

התיעוד צולם במצלמות האבטחה של עיריית אלק והופץ על ידי המשטרה המקומית, שביקשה להזהיר נהגים והולכי רגל מפני הסכנות הטמונות בכביש ומחשיבות הזהירות והריכוז בנהיגה.

פוליןתאונת דרכיםתיעוד

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