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תיעוד דרמטי שפורסם השבוע חושף את הרגעים שבהם מטוס קל התרסק על כביש סואן בסן חוזה שבקליפורניה, לאחר שפגע בגשר שמעל הכביש. מצלמת רכב שנסע במקום תיעדה את רצף האירועים.

שלושת הנוסעים שהיו על סיפון המטוס, ביניהם ילד, נפצעו בהתרסקות ופונו לטיפול רפואי. עם זאת, פציעותיהם אינן מסכנות חיים. הנהגים שנסעו בכביש לא נפגעו. האירוע התרחש בשבת אחר הצהריים, זמן קצר לאחר שהמטוס החד-מנועי מדגם ססנה 177 המריא מנמל התעופה ריד הילוויו. על פי הקלטות הקשר עם מגדל הפיקוח, הטייס דיווח על תקלה חמורה במנוע והכריז על מצב חירום. "יש לנו כשל במנוע. אני מכריז על מצב חירום", נשמע קולו בהקלטה.

בתיעוד שפורסם נראה המטוס יורד במהירות לעבר הכביש, פוגע במבנה הגשר שמעל הנתיב ומתרסק על הכביש עצמו. המטוס התהפך ונעצר על חרטומו, אך הצליח להימנע מפגיעה ישירה בכלי רכב שנסעו באותה עת במקום.

צוותי החירום שהוזעקו למקום פינו את שלושת הנוסעים, טיפלו בדליפת דלק קלה שנוצרה בעקבות ההתרסקות, ופעלו לפינוי שברי המטוס מהכביש. פעולות הפינוי נמשכו כשלוש שעות.

רשות התעופה הפדרלית והמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארצות הברית פתחו בחקירה לבירור נסיבות התאונה.