בלב המדבר הישראלי, בערבה התיכונה, נרשמה בימים אלה תצפית נדירה במיוחד: צמד עייטים זהובים, זכר ונקבה, תועד מהאוויר תוך כדי טיסה בממ"ג - טרקטורון מעופף ממונע. התיעוד התרחש בעיצומה של עונת הנדידה הנוכחית.

העייטים הזהובים מהווים את העופות הדורסים הגדולים ביותר המקננים בישראל, אולם למרבה הצער מצויים הם בסכנת הכחדה. בכל הארץ נותרו תשעה זוגות בלבד מעופות אלה, עובדה ההופכת כל תצפית לאירוע יוצא דופן.

התצפית מתרחשת בתקופה שבה ישראל חווה את שיא עונת הנדידה. ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע, מסר כי "אתמול, עברו בשמי ישראל כ-15 אלף עיטי חורש. אלה הם העיטים הכמעט אחרונים שיעברו אותנו בעונת נדידה זאת".

לדבריו, "לפנינו עוד נדידת דיות שחורות משמעותית, אך מלבדן - כמעט כל הדורסים הגדולים כבר עברו דרכנו". ד"ר פרלמן הדגיש כי העופות הדורסים מהווים חלק קטן בלבד מהכמות הכוללת של הנודדים החולפים מעל ישראל בכל עונת נדידה.

"הכמות הגדולה באמת, היא של ציפורי השיר, שחולפות דרכנו במאות מיליונים, גם בסתיו וגם באביב", הסביר. ישראל ממוקמת על אחד מצירי נדידת הציפורים החשובים בעולם, ולאתרי העצירה של הציפורים הנודדות בישראל חשיבות בינלאומית רבה להבטחת נדידתן בביטחה.

העיט הזהוב נחשב לאחד מעופות הציד המרשימים במסורת של עמי מרכז אסיה. אורכו של עיט זהוב בוגר נע בין 55 ל-65 ס"מ, והוא בעל מוטת כנפיים של כ-1.5 מטר. העיט מקנן על צוקים או עצים גבוהים בקינים בגודל של כשני מטר, אותם הוא בונה מענפים.

האיומים העיקריים על העיט הזהוב בישראל ובעולם כוללים התחשמלות והרעלות כתוצאה מחומרי הדברה ועופרת. בישראל קיימים איומים נוספים, ביניהם חמיסת קינים לצורכי גידול פרטי והפרעות הנגרמות מכלי טיס.

רוב הנדידה של ציפורי השיר מתרחשת בשעות הלילה, וביום ניתן להבחין בהן כאשר הן יורדות לנוח באתרי העצירה שלהן. מבין ציפורי השיר, בולטים בעונה זו הנחליאלים - הלבן והצהוב, המוכרים כמבשרי הסתיו.

בשנים האחרונות פועלות רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל במסגרת פרויקט 'פורשים כנף' לשיקום אוכלוסיית העיט הניצי בחבל הים התיכוני של ישראל. הפרויקט כולל גרעין רבייה בשמורת הטבע חי בר כרמל, שבו גדלים גוזלים עד שהם מועברים לטבע הפתוח.

התצפית הנדירה בעייטים הזהובים בערבה מהווה תזכורת לעושר הטבע הייחודי של ארץ ישראל ולחשיבות המאמצים לשמר את העופות הדורסים הנדירים שנותרו בארץ.