תושבים יהודים בלוד התעוררו הבוקר (ראשון) לגילוי מפתיע: מדבקות עם מסר מתריס הודבקו במהלך הלילה על מכוניותיהם. על המדבקות, שנושאות את סמל הרשימה המשותפת, מופיע הכיתוב "על אפכם ועל חמתכם" בעברית ובערבית.

המדבקה, עגולה ובצבעי כחול ולבן, הופצה ברשתות החברתיות ועוררה תגובות זועמות. תושב שגילה את המדבקה על רכבו תיעד את המקרה וכתב בציניות: "איזו שמחה זו, הדו קיום הזה בלוד".

תושב נוסף דיווח כי ברחובו הודבקו מדבקות על מספר מכוניות, וציין כי האירוע מתרחש על רקע של נזקים חוזרים לרכבים בעיר – פנסים מנופצים ומכוניות שרופות. לדבריו, המסר שעל המדבקות מעורר כעס רב, במיוחד לאור המציאות המורכבת שבה חיים תושבי העיר.