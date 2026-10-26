בבלי
מתיחות בעיר המעורבת

"על אפכם ועל חמתכם": מדבקות הרשימה המשותפת בלוד

תושבים יהודים גילו הבוקר מסרים מתריסים על מכוניותיהם • הזיכרון מפרעות 'שומר החומות' עולה מחדש • איזה דו קיום

המדבקה שהודבקה הבוקר על מכוניות בלוד (צילום: רשתות חברתיות)

תושבים יהודים בלוד התעוררו הבוקר (ראשון) לגילוי מפתיע: מדבקות עם מסר מתריס הודבקו במהלך הלילה על מכוניותיהם. על המדבקות, שנושאות את סמל הרשימה המשותפת, מופיע הכיתוב "על אפכם ועל חמתכם" בעברית ובערבית.

המדבקה, עגולה ובצבעי כחול ולבן, הופצה ברשתות החברתיות ועוררה תגובות זועמות. תושב שגילה את המדבקה על רכבו תיעד את המקרה וכתב בציניות: "איזו שמחה זו, הדו קיום הזה בלוד".

תושב נוסף דיווח כי ברחובו הודבקו מדבקות על מספר מכוניות, וציין כי האירוע מתרחש על רקע של נזקים חוזרים לרכבים בעיר – פנסים מנופצים ומכוניות שרופות. לדבריו, המסר שעל המדבקות מעורר כעס רב, במיוחד לאור המציאות המורכבת שבה חיים תושבי העיר.

לודהרשימה המשותפתשומר החומותיחסי יהודים ערבים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר?דווח לנו
בחירות 2026 — כל סקרי המנדטים המרכזיים בישראל
לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר