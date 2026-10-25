משטרת ישראל פרסמה היום (יום ראשון) את תמונתו ופרטיו של שמואל רחמים טויטאן, בן 17 מביתר עילית, שנעדר כבר כשלושה שבועות. המשטרה פנתה לציבור בבקשה לסייע באיתורו.

תחנת עציון מסרה כי היא מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחר "נעדר בסיכון". תיאור הנער: מבנה גוף רזה, גובה כ-1.70 מטר, שיער שחור קצר, עיניים כהות, ומרכיב משקפיים.

כל מי שיודע על מקום הימצאו או שיכול לסייע באיתורו מתבקש ליצור קשר עם תחנת עציון בטלפון 02-6544444, או עם מוקד 100 של משטרת ישראל.

זו אינה הפעם הראשונה השנה שבה טויטאן נעדר. בתחילת חודש אלול האחרון, לפני כחודשיים, הוא אותר במצב תקין לאחר שנעדר במשך מספר שבועות.

על פי הדיווחים דאז, טויטאן יצא במוצאי שבת, ביום י"ג בתמוז (18 ביולי), בסביבות השעה 21:00, מפנימיית "בית הנער" בעין ורד, ולא חזר. בעקבות היעדרותו פתחה תחנת עציון בחיפושים אחריו, והוא הוגדר כחוסה בבריחה. המשטרה פנתה אז לציבור בבקשה לסייע באיתורו ופרסמה את תמונתו ותיאורו, בתקווה לקבל מידע ממי שראה אותו או ידע היכן הוא שוהה.

גורם במשטרה מסר אז לערוץ 14 כי מדובר היה בבריחה מרצון וכי במהלך השבועות שבהם נעדר בוצעה "פעילות נרחבת" במספר מקומות ברחבי הארץ. לדבריו, הפעילות כללה ניסיונות להתחקות אחר מסלול בריחתו של הנער, לצד יצירת קשר עם גורמים שהיו עמו בקשר וניסיונות באמצעותם לשכנע אותו לחזור למסגרת.

כעת הוא נעדר בשנית, ושוב לתקופה ממושכת. המשטרה חזרה ופנתה לציבור בבקשה לסייע במציאתו.