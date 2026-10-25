חטיפת נשק מאבטח בגבעת שמואל: המשטרה בסריקות

אירוע חטיפת נשק התרחש הבוקר (יום ראשון) בגבעת שמואל, כאשר חשוד תקף מאבטח המשרת בבית ספר ברחוב יהושע יגל, חטף ממנו את נשקו ונמלט מהמקום.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על האירוע התקבל במוקד 100 זמן קצר לפני השעה 08:30 בבוקר. מאבטח בית הספר ברחוב יהושע יגל הותקף על ידי חשוד שחטף את נשקו ונמלט מהמקום. באירוע לא נפגעו אנשים.

כוחות משטרה נרחבים ממרחב דן הוזעקו למקום והחלו בסריקות מאסיביות באזור גבעת שמואל במטרה לאתר את החשוד ולהשיב את הנשק שנחטף. נסיבות האירוע המדויקות נבדקות על ידי גורמי החקירה.

המשטרה ממשיכה בסריקות הנרחבות באזור גבעת שמואל ומבקשת מהציבור להימנע מהתקרבות לאזור ולדווח למוקד 100 על כל חשוד.