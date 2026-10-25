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אירוע ביטחוני

חטיפת נשק מאבטח בגבעת שמואל: המשטרה בסריקות

חשוד תקף מאבטח בית ספר ברחוב יהושע יגל, חטף את נשקו ונמלט • כוחות משטרה נרחבים בסריקות לאיתורו

אילוסטרציה (צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

אירוע חטיפת נשק התרחש הבוקר (יום ראשון) בגבעת שמואל, כאשר חשוד תקף מאבטח המשרת בבית ספר ברחוב יהושע יגל, חטף ממנו את נשקו ונמלט מהמקום.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על האירוע התקבל במוקד 100 זמן קצר לפני השעה 08:30 בבוקר. מאבטח בית הספר ברחוב יהושע יגל הותקף על ידי חשוד שחטף את נשקו ונמלט מהמקום. באירוע לא נפגעו אנשים.

כוחות משטרה נרחבים ממרחב דן הוזעקו למקום והחלו בסריקות מאסיביות באזור גבעת שמואל במטרה לאתר את החשוד ולהשיב את הנשק שנחטף. נסיבות האירוע המדויקות נבדקות על ידי גורמי החקירה.

המשטרה ממשיכה בסריקות הנרחבות באזור גבעת שמואל ומבקשת מהציבור להימנע מהתקרבות לאזור ולדווח למוקד 100 על כל חשוד.

גבעת שמואלמשטרת ישראלחטיפת נשק

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