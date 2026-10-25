כוחות החירום בזירה ( צילום: דוברות הצלה )

פועל כבן 42 התמוטט הבוקר במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב עזרא בבני ברק, איבד את הכרתו ונותר ללא דופק וללא נשימה. צוותי החירום של 'איחוד הצלה' ו'הצלה' הוזעקו למקום וביצעו בו פעולות החייאה ממושכות שהחזירו את הדופק. הפצוע פונה במצב קשה לחדר ההלם במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

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