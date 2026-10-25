בבלי
החייאה ברחוב עזרא

בני ברק: פועל התמוטט באתר בנייה ופונה במצב קשה

פועל כבן 42 איבד הכרה ונותר ללא דופק במהלך עבודתו ברחוב עזרא • צוותי החירום ביצעו החייאה ממושכת והחזירו את הדופק • פונה לשיבא במצב קשה

כוחות החירום בזירה (צילום: דוברות הצלה)

פועל כבן 42 התמוטט הבוקר במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב עזרא בבני ברק, איבד את הכרתו ונותר ללא דופק וללא נשימה. צוותי החירום של 'איחוד הצלה' ו'הצלה' הוזעקו למקום וביצעו בו פעולות החייאה ממושכות שהחזירו את הדופק. הפצוע פונה במצב קשה לחדר ההלם במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

הדיווח על הפועל שהתמוטט הגיע למוקדי החירום בשעות הבוקר. כוחות רפואה נרחבים הוזעקו לזירה ומצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

יהודה זיסו ואליהו צרפתי, חובשי 'איחוד הצלה', מסרו: "נמסר לנו כי הוא התמוטט במהלך עבודתו באתר הבנייה. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות תוך חיבור מכשיר דפיברילטור. לאחר שבחסדי שמיים ליבו שב לפעום, הוא פונה לבית החולים במצב קשה".

חובשי ארגון 'הצלה', אלחנן רוזנשטיין ושמואל רוטנברג, שהגיעו ראשונים למקום, הוסיפו: "כשהגענו למקום, מצאנו פועל כבן 42 מחוסר הכרה. יחד עם צוותי מד"א ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, סיוע נשימתי ומתן תרופות. לאחר שבחסדי שמיים חזר הדופק, הוא פונה להמשך טיפול בחדר ההלם בשיבא בתל השומר".

איחוד הצלהבני ברקאתרי בנייהבית חולים שיבא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

מצאת טעות בכתבה? תוכן שאינו ראוי לאתר?דווח לנו
בחירות 2026 — כל סקרי המנדטים המרכזיים בישראל
לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר