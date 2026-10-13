קייטי זכריה, שמונתה לאחרונה לתפקיד דוברת הבית הלבן, ערכה היום (שלישי) את תדרוך העיתונאים הראשון שלה במעון הנשיאותי. בפתח דבריה הצהירה זכריה כי מדובר ב"כבוד" לשרת את הנשיא דונלד טראמפ.

במהלך התדרוך התייחסה זכריה לעצרת שקיים הנשיא טראמפ ביום שני בערב בעיר יאנגסטאון שבמדינת אוהיו, ושיבחה את השפעתו החיובית של הנשיא על כלכלת ארצות הברית.

הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר על מינויה של זכריה לתפקיד דוברת הבית הלבן, במקום קרוליין לוויט שעזבה את התפקיד באוגוסט האחרון. זכריה, שכיהנה כיועצת תקשורת בחברת המדיה של טראמפ, תעמוד במרכז מערך ההסברה של הממשל ותהיה אחראית על תדרוכי העיתונאים ועל העברת מסרי הנשיא לציבור הרחב.

הנשיא טראמפ הודיע על המינוי ברשת החברתית שבבעלותו, שם כתב כי זכריה היא תומכת "נאמנה ומבריקה" שלו, והביע ביטחון מלא ביכולתה להצליח בתפקידה החדש. זכריה הודתה לנשיא על הבחירה בה והצהירה כי מדובר בכבוד הגדול ביותר בחייה.

זכריה היא עורכת דין ופרשנית שמרנית שהופיעה בתוכניות של רשת פוקס ניוז. לפני שהצטרפה לחברת המדיה של טראמפ, שימשה תקופה קצרה כדוברת במשרד לביטחון המולדת האמריקני.