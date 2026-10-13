החשש ממלחמה נרחבת בין אתיופיה לאריתריאה מתגבר: כוחות צבא אתיופיה השתלטו על עיירת הגבול זלמבסה, שהייתה עד כה בשליטת המורדים, על רקע הסלמה צבאית חריפה באזור. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס, בהסתמך על שישה מקורות המעורבים במתרחש.

על פי הדיווח, כוחות אריתריאה חצו בשבוע שעבר את הגבול ונכנסו לעיירה כדי לסייע למורדים, אך לא ברור אם הם עדיין נמצאים במקום. צבא אתיופיה פתח במתקפת נגד שהובילה לנסיגת המורדים ממספר עיירות, והשתלטותו על זלמבסה מסמנת שלב נוסף בהסלמה.

העימותים התחדשו בחודש שעבר, כאשר ברית מורדים בהובלת "החזית העממית לשחרור תיגראי" פתחה במתקפה. זאת לאחר מלחמת אזרחים עקובה מדם שנמשכה בין השנים 2020–2022, ובה נהרגו מאות אלפי בני אדם.

המתיחות בין שתי המדינות החריפה לאחר שאתיופיה האשימה את אריתריאה בהכנסת כוחות לעומק שטחה, עד למרחק של כ־60 קילומטרים מהגבול. אריתריאה הכחישה את הטענות, וטענה כי ההאשמות האתיופיות שקולות להכרזת מלחמה. שר החוץ האריתריאי אף פנה למועצת הביטחון של האו"ם בדרישה לנקוט צעדים נגד אתיופיה.

על רקע החשש מהתרחבות העימות למדינות נוספות בקרן אפריקה, מועצת הביטחון של האו"ם צפויה לקיים דיון סגור בנושא. המתיחות נוגעת גם לשאלת הגישה של אתיופיה לים, שאיבדה את קו החוף שלה עם עצמאות אריתריאה ב־1993, סוגיה שאדיס אבבה מגדירה כבעלת חשיבות קיומית.