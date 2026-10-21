מלזיה אוסרת על ווייז: ישראל עוקבת אחרי השרים

ממשלת מלזיה הורתה לכלל עובדי השירות הציבורי להפסיק באופן מיידי את השימוש באפליקציית הניווט ווייז, בשל חשש מפני חשיפת נתוני מיקום ומידע אישי של בכירי המדינה לגורמים בישראל. ראש הממשלה, אנואר איברהים, הודיע על ההחלטה בעקבות דיון שהתקיים בוועדת הסייבר הלאומית, והמליץ לעובדי הממשלה לעבור לאפליקציית ניווט מקומית שפותחה במדינה.

ההחלטה התקבלה בישיבת ועדת הסייבר הלאומית שהתקיימה ב־20 באוקטובר, בראשות ראש הממשלה. למחרת פורסמה הנחיה רשמית האוסרת על עובדי השירות הציבורי להשתמש באפליקציה, ומנהלי משרדי הממשלה נדרשו להבטיח את יישום ההנחיה באופן מיידי.

איברהים הסביר כי החשש נוגע למקור הישראלי של האפליקציה ולמסגרת המשפטית שלטענת הממשלה חלה על הטיפול במידע הנאסף באמצעותה. לדבריו, נתוני התנועה והמידע האישי של המשתמשים עלולים להיות חשופים לסיכונים ביטחוניים. "איננו יכולים להתפשר על אבטחת המידע והזהות של אזרחינו", כתב ראש הממשלה לאחר הדיון.

ווייז פותחה בישראל בשנת 2006, והתבססה על דיווחי נהגים בזמן אמת לצד נתוני מיקום, במטרה לספק מידע על עומסי תנועה, תאונות וחסימות כבישים ולהציע מסלולים חלופיים. בשנת 2013 רכשה גוגל את החברה תמורת כמיליארד דולר, והאפליקציה הפכה לאחד מכלי הניווט הפופולריים בעולם.

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במלזיה מבקשים כעת לקדם חלופה מקומית בשם טוג'ו, שפותחה בשיתוף רשות הכבישים המהירים במדינה. האפליקציה מציעה ניווט והכוונת מסלולים, מידע על זמני הגעה, נתוני תנועה בזמן אמת, מידע על אגרות כביש, מצלמות תנועה וסיוע בדרכים. הממשלה מעודדת את השימוש בה במטרה לצמצם את החשש מפני חשיפת מידע רגיש לפלטפורמות זרות.

מלזיה, מדינה בעלת רוב מוסלמי, תומכת בעקביות בסוגיה הפלסטינית ואינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל. ההחלטה הנוכחית משתלבת בעמדה זו, אך הממשלה הציגה אותה גם כחלק מהמאמצים להגן על המידע הממשלתי ולחזק את עצמאותה הטכנולוגית של המדינה.