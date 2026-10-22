הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם ציוץ חריף נגד המשטר בטהראן, והאשים את איראן בניסיון לתמרן את מחירי הנפט במטרה להשפיע על תוצאות בחירות האמצע בארצות הברית. לטענתו, המשטר מבצע פגיעות מבוימות והטמנת מוקשים במצר הורמוז כדי להעלות את מחיר הנפט.

"איראן עושה כל שביכולתה כדי להעלות את מחיר הנפט לקראת בחירות האמצע בארצות הברית", כתב טראמפ. "הם אפילו מביימים פגיעות שווא, הטמנת מוקשים וכל דבר אחר, אף שכעת עוברת במצר הורמוז כמות נפט גדולה יותר מאשר לפני תחילת העימות".

טראמפ הטיח האשמות חמורות במשטר האיראני בנוגע להתנהלותו כלפי מפגינים. "הם ממשיכים להרוג מפגינים וכל מי שנקלע לדרכם. זהו משטר מרושע באמת, ואני רק יכול לקוות שהציבור האמריקני והעולם יבינו עד כמה הוא מרושע", ציין.

הנשיא טען כי 75 אלף מפגינים נהרגו בתוך פחות משבעה חודשים. "מזעזע לראות כיצד העולם והמפלגה הדמוקרטית, כביכול, נראים כאילו לא אכפת להם", הוסיף.