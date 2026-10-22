שירותי החירום וההצלה של אוקראינה | צילום: צילום: שירותי החירום וההצלה של אוקראינה

שירותי החירום וההצלה של אוקראינה - צילום: שירותי החירום וההצלה של אוקראינה

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי יצא בביקורת חריפה נגד מוסקבה, לאחר שרוסיה ביצעה במהלך הלילה מתקפת טילים נוספת על בירת המדינה קייב. התקיפה התרחשה שעות ספורות לאחר שסטיב ויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית, קיים מגעים מדיניים במטרה לקדם את סיום המלחמה.

זלנסקי מסר כי רוסיה שיגרה לעבר קייב 21 טילים בליסטיים בשלושה גלים שונים. התקיפות פגעו בתשתיות, במבני מגורים ובנכסים מסחריים ברחבי הבירה, וגרמו למותם של שני בני אדם לפחות. דיווחים נוספים תיארו נזקים נרחבים למבנים ולמתקנים אזרחיים.

לדברי זלנסקי, המתקפה מוכיחה שלא חל כל שינוי אמיתי בגישתה של רוסיה למלחמה, גם לאחר השיחות המדיניות והניסיונות לקדם הסכם שיביא לסיומה. בעוד המאמצים הדיפלומטיים נמשכים, התקיפות בשטח אינן פוסקות.

המתקפה מתרחשת על רקע מאמציו של ויטקוף לקדם שיחות בין מוסקבה לקייב בתיווך אמריקני. בימים האחרונים התקיימו מגעים עם ההנהגה האוקראינית ועם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אך לפי הדיווחים טרם הושגה פריצת דרך שתוביל להפסקת הלחימה.

בקייב ממשיכים להתמודד עם השלכות התקיפות הרוסיות, הפוגעות בתשתיות ובאזורים אזרחיים. מבחינת זלנסקי, המסר ברור: עצם קיומן של שיחות מדיניות אינו מעיד על שינוי בשטח, וכל עוד רוסיה ממשיכה לשגר טילים לעבר אוקראינה, המלחמה נמשכת במלוא עוצמתה.