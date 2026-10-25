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נוסעי טיסת הטרור של "פליי דובאי" קידמו צעד משמעותי במאבקם המשפטי: הם בחרו במשרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר שייצג אותם בהליכים נגד חברת התעופה, משרד התחבורה, מדינת ישראל וגורמים נוספים.