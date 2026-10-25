נוסעי טיסת הטרור של "פליי דובאי" קידמו צעד משמעותי במאבקם המשפטי: הם בחרו במשרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר שייצג אותם בהליכים נגד חברת התעופה, משרד התחבורה, מדינת ישראל וגורמים נוספים.
על פי דיווח שפורסם ב'כלכליסט', הבחירה במשרד נעשתה לאחר תהליך בחינה שבמסגרתו נבדקו גם הצעות של משרדי עורכי הדין הרצוג וגולדפרב. היקף התביעות המתוכננות צפוי להגיע למאות מיליוני דולרים.
מינהלת הנוסעים שמובילה את המאבק
ההחלטה על הייצוג המשפטי התקבלה על ידי מינהלת ייעודית שהקימו הנוסעים לריכוז המאבק מול הרשויות וחברת התעופה. בראש המינהלת עומד צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום "ברק לאומי", שהיה בין יוזמי ההשתלטות על טייס המשנה במהלך האירוע.
לצד מנס חברים במינהלת עורך הדין טל אייזנברג המתגורר בסינגפור, וכן הנוסעים דניאל שליכטר, איתי פרלמן ושיר מאור.
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