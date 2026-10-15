נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף אתמול (חמישי) בפסגת CICA לשיתוף פעולה ולבניית אמון באסיה, שהתקיימה בבאקו שבאזרבייג'ן. המפגש הדיפלומטי החריג כלל נוכחות של אמיר קטאר, נציג בכיר של איראן ושרי חוץ ממדינות מרכזיות באזור ובעולם.

הנוכחות הישראלית עוררה תגובות מעורבות בקרב המשלחות: נציגי טורקיה, איראן, כוויית, פקיסטן והרשות הפלסטינית עזבו את המליאה לפני שהרצוג החל בנאומו. לעומתם, אמיר קטאר, השיח' תמים בן חמד א-ת'אני, נשאר באולם במהלך הנאום.

על פי תוכנית ההושבה שפורסמה לקראת הפסגה, הרצוג והנציג האיראני ישבו באותו צד של השולחן, כשארבעה מושבים בלבד מפרידים ביניהם. בין שני הנציגים שובצו ראש ממשלת קמבודיה, סגן נשיא וייטנאם ושרי החוץ של טורקיה ובחריין. אמיר קטאר ישב בצדו השני של נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב, המארח את המפגש, בעוד שרי החוץ של רוסיה וסין ישבו זה לצד זה.

בין המשתתפים הבכירים בוועידה נמנו שר החוץ הטורקי הקאן פידאן, שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב, שר החוץ הסיני ונציגים בכירים מאיחוד האמירויות, ממצרים וממדינות נוספות.