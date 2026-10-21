הזמר והיוצר נתי שבקס משיק סינגל חדש ומרגש לקראת יום ההילולא של רחל אמנו. השיר, שיצא לאור היום (יום רביעי), נושא את השם 'רחל' ומביא מסר ייחודי של נחמה, אמונה ותקווה לגאולה.

במשך אלפי שנים רחל אמנו מבכה על בניה שבגלות, אך הפעם בחר שבקס להביא זווית אחרת: דווקא נחמה וחיזוק, מתוך אמונה שהבטחת 'ושבו בנים לגבולם' קרובה מתמיד. השיר מציג נקודת מבט שונה על הקשר בין רחל אמנו לבניה, כשהוא פונה אליה בשפה של תקווה ואופטימיות.

"כשכתבתי והלחנתי את השיר, הרגשתי כמו בן שמחבק את אמו ואומר לה: אמא, הדמעות שלך לא נפלו לריק", מסר שבקס. "עוד מעט הלילה נגמר, אור הגאולה מפציע והבנים חוזרים הביתה. אני מתפלל שהשיר ייגע בלבבות וייתן כוח לכל מי שממתין לגאולה הפרטית והכללית שלו".

את הלחן יצר שבקס בעצמו, והמילים משלבות מקורות עם כתיבה מקורית. העיבוד, ההקלטות והמיקס בוצעו על ידי יענקי כהן, הגיטרות נוגנו על ידי נועם בורג מחרגול, ואת עיצוב העטיפה וההנפשה ביצע שמוליק אייזנבך.

הסינגל החדש מצטרף לגל השקות מוזיקליות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של אושי רוזנבאום 'יא ס'גוט' ושיתוף הפעולה בין גבריאל סבג לניסו סלוב 'מזמור לתודה'.

מילות השיר פורשות את החוט המקשר בין הבכי של רחל אמנו לבין התקווה לגאולה: "רחל, מאמע רחל / מנעי קולך מבכי / ועינייך מדמעה / רחל מנעי קולך / רחל הפסיקי בכייך / כי עוד רגע קט / לילה הופך לאור / כי יש שכר לפעולתך / ויש תקווה לאחריתך / ושבו בנים לגבולם".

השיר נועד להזכיר בכל רגע להודות על כל מה שקורה בחיים, ולהאמין שהגאולה קרובה. השילוב בין הכוח הקולי של שבקס לבין ההפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית המתאימה במיוחד ליום ההילולא של רחל אמנו.