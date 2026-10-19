טלטלה במערכת הפוליטית: יו"ר מפלגת כחול לבן, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, הודיע היום (שני) כי החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות. ההחלטה מגיעה כשבוע לפני יום הבוחר, ומהווה תפנית דרמטית במערכה הפוליטית.

לדברי גנץ, פרישתו מהמרוץ נועדה לאפשר לו למקד את מירב המאמצים בקידום והקמת ממשלת אחדות רחבה. "אמשיך להיאבק למען אחדות", מסר גנץ, "זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ".

בעקבות ההחלטה, יכנס הערב גנץ מסיבת עיתונאים מיוחדת בשעה 20:00 באולם קונכיה שבכפר המכביה, בה ימסור הצהרה מפורטת לתקשורת ובסיומה ישיב לשאלות הכתבים.

ההודעה מגיעה כשבועיים וחצי לאחר שגנץ פרסם הצהרה חריפה בה תקף את שני הגושים הפוליטיים והכריז כי ימשיך במערכת הבחירות עד הסוף. "אנחנו בדרך לאסון. חייבים לעצור ולהציל את המדינה", הצהיר אז, תוך שהוא מאשים את הפוליטיקאים משני הגושים בהתנגדות לאחדות שהוא מקדם.

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גנץ גם התייחס אז לטענות בדבר 'שריפת קולות' והבהיר: "אני לא שייך לאף גוש, כל מי שטוען שאני שורף קולות משקר ומפחד - מי שמצביע לי, מצביע לאחדות, ולא לגושים". לדבריו, "יש לפחות שישה מנדטים שרוצים להצביע לנו. לכם אני אומר: אתם לא לבד. תצביעו - ונציל את המדינה".

מפלגת כחול לבן הודיעה לפני כשבוע וחצי כי תצא בקמפיין נרחב תחת הסיסמה "בוחרים אחדות, מצילים את המדינה". כעת, לאור החלטת גנץ לפרוש מהמרוץ, צפויה המפלגה להתמקד במאמצים לקידום ממשלת אחדות רחבה לאחר הבחירות.