ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' פועלים בימים אלה לאיחוד גוש הימין, בניסיון להביא לפרישתן של מפלגות קטנות שהסקרים מצביעים על כך שלא יעברו את אחוז החסימה.

לאחר הניסיונות להביא לפרישתן של 'נועם' ו'הציבור החרדי', התקיימה היום פגישה בין ראש הממשלה לבין הרב אלי סדן, רבו של עופר וינטר, בהשתתפות שר האוצר. מטרת הפגישה: לשכנע את הרב כי על וינטר לסגת מהמירוץ לכנסת.

על פי דיווח של הכתב אמיר אטינגר, הוצגו בפגישה סקרי עומק המצביעים על כך שלמפלגתו של וינטר אין סיכוי ריאלי לעבור את אחוז החסימה.

ראש הממשלה פירט בפני הרב סדן את הנושאים המדיניים העומדים על הפרק, תוך הדגשת החשיבות הקריטית בהקמת ממשלת ימין יציבה.

על פי הדיווח, נתניהו וסמוטריץ' הביעו חשש מהצבעה משמעותית במגזר הערבי שתעלה את אחוז החסימה הנדרש.

השניים הפנו את תשומת הלב לפרישתו של בני גנץ, שמעניקה לגוש השמאל יתרון משמעותי כאשר כל מפלגותיו צפויות לעבור את אחוז החסימה.

עופר וינטר הגיב אחר הצהריים בסרטון חריף שהפיצה מפלגתו:

"נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש. חבר'ה, תפנימו. עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער והלא ערכי שהובלתם ובדרכים הלא ישרות שבהן אתם משתמשים. תגידו במה אתם טובים - במקום לדרוך על אחרים כדי לעלות".

וינטר המשיך והבהיר את מטרת התמודדותו:

"באנו להציג אלטרנטיבה של מנהיגות אחרת לימין. מנהיגות שלוקחת אחריות, מנהיגות שיודעת להגיד כשלתי, טעיתי. מנהיגות שיש בה אהבה ויודעת לחבר את כל עם ישראל. מנהיגות מכבדת. סמוטריץ', זו דרכה של תורת ישראל. לכם יש באמת הרבה משאבים, אבל לנו יש את האמת הפנימית, אנחנו פה רק בשביל עם ישראל ואנחנו הולכים עד הסוף בכל הכח. עם ישראל היקר, יחד איתכם בעזרת השם ננצח ובגדול!"