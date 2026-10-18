טראמפ תומך בנתניהו: אם יבחר מנהיג אחר, נפעל בעצמנו

לאחר שבועות של המתנה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על תמיכה מלאה בבנימין נתניהו לראשות הממשלה.

בהודעה שפרסם, פנה טראמפ ל"עם ישראל הגדול" והבהיר כי נתניהו זוכה לתמיכתו המלאה. במקביל, רמז הנשיא כי אינו מתכוון לתקוף באיראן אם זה לא יהיה עם נתניהו לצדו.

"לעם ישראל הגדול: בנימין נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם הקריאה שלה בת ה-51 שנה: 'מוות לישראל, מוות לאמריקה! נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול'", פתח טראמפ את דבריו.

הנשיא המשיך בהקשר האיראני: "איזו מדינה יכולה לשרוד כאשר מאפשרים להשמיע אמירות כאלה, שהרי בסופו של דבר הן תמיד מתגשמות? זו הייתה רק שאלה של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה לפועל את הסיסמה המאיימת הזאת. אולם היא הושמדה באופן שיטתי, הן מבחינה צבאית והן מבחינה כלכלית, ואם לא תשנה את דרכיה במהירות, בקרוב נשלים את המלאכה".

טראמפ הוסיף והבהיר ברמז: "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת".

נשיא ארה"ב שיבח את ראש הממשלה: "בנימין נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות אדירה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג!".

טראמפ שיתף בעדות אישית: "צפיתי בביבי בתקופות הקשות ביותר. גברים ונשים רגילים היו קורסים תחת הלחץ במצבים כאלה – אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא רק התחזק, והוא שומר על אותה עוצמה גם כיום".

"זהו סוג השותף שארצות הברית של אמריקה דורשת מישראל – מדינה שהיא עשתה למענה רבות כל כך", כתב הנשיא.

"אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בבנימין נתניהו במרוץ הקרוב שלו לבחירה מחדש לראשות ממשלת ישראל", הוסיף טראמפ וסיים: "ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב".